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Кишечная палочка, плесень и «пальма»: названо мороженое, которое ни в коем случае нельзя покупать

Недавнее исследование Роскачества всколыхнуло общественность, выявив серьезные проблемы с качеством и безопасностью мороженого на российском рынке.

mosimperiya.ru

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Недавнее исследование Роскачества всколыхнуло общественность, выявив серьезные проблемы с качеством и безопасностью мороженого на российском рынке. Эксперты обнаружили грубые нарушения в продукции известных марок, представляющие угрозу для здоровья потребителей.

Так, продукция компаний «Шин Лайн» и «Ермолино» оказалась заражена кишечной палочкой, что может привести к серьезным пищевым отравлениям. Некоторые производители, стремясь к удешевлению производства, заменяют молочный жир растительным, что является прямой фальсификацией. В их числе оказались бренды «Как раньше», «Ля Ля Фам» и «Филевское».

Удручающие результаты показали проверки продукции марок «Вкусландия» и «Ленинградское». В ней обнаружены значительные отклонения жирнокислотного баланса, а также следы дрожжей и плесени, что делает эти продукты опасными для употребления, о чем сообщает progorod58.

Роскачество призывает потребителей быть предельно внимательными при выборе мороженого: изучать состав, обращать внимание на подозрительные ингредиенты и не стесняться требовать сертификаты качества.

Результаты исследования – серьезный сигнал для производителей. Необходим жесткий контроль качества на всех этапах производства, чтобы вернуть доверие покупателей к любимому лакомству.

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