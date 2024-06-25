Кишечная палочка, плесень и «пальма»: названо мороженое, которое ни в коем случае нельзя брать

Недавнее исследование Роскачества выявило тревожные факты о качестве и безопасности мороженого, доступного на российском рынке.

Эксперты обнаружили серьезные нарушения в составе продукции некоторых известных брендов, включая присутствие кишечной палочки, что может привести к пищевым токсикоинфекциям. По словам экспертов, такие бактерии обнаружены в продукции компаний «Шин Лайн"» и «Ермолино», что представляет серьезную опасность здоровью потребителей.

Дополнительные проблемы связаны с использованием растительных жиров в целях экономии вместо натуральных молочных. Такой подход не только снижает пищевую ценность продукта, но и делает его фальсификатом. Изделия от таких производителей, как «Как раньше», «Ля Ля Фам» и «Филевское», были замечены в этом нарушении. Кроме того, в продукции «Вкусландия» и «Ленинградское» обнаружены недопустимые нарушения в жирнокислотном составе, а также дрожжи и плесень, которые могут привести к порче изделия и представляют собой риск для здоровья, сообщает progorod58.

Однако, не все новости плохие. Ряд брендов, таких как «Вологодский пломбир», «Золотой стандарт», «Коровка из Кореновки», «Монарх», «Светаево» и «Чистая линия», а также многие заграничные производители, прошли проверку на ура, полностью соответствуя всем параметрам стандартов качества и безопасности.

Исследование Роскачества подчеркивает важность внимательного подхода к выбору мороженого. Потребителям следует изучать состав продукта, обращать внимание на наличие сомнительных ингредиентов и проверять на микробиологические загрязнения. Правильный выбор поможет защитить здоровье и предотвратить возможные риски от употребления некачественной или фальсифицированной продукции.

Эти открытия могут стать серьезным сигналом для производителей к улучшению контроля качества своей продукции, а для потребителей — напоминанием о необходимости бдительности при покупке любимого летнего угощения.