Новости шоу-бизнеса: Что скрывают российские знаменитости?

Филипп Киркоров: его любовь к России и возможность эмиграции в Америку.

Филипп Бедросович оказался в центре внимания из-за своего участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. После участия в данном мероприятии его концерты начали отменять. На фоне этого в сети начали активно распространятся слухи о том, что артист собирается переезжать в США. По данным социальных сетей, 56-летний артист проводит значительное количество времени в Майами, и некоторые источники утверждают, что его цель - получить вид на жительство в США. Интересно, что у Киркорова уже есть болгарское гражданство. Официальный представитель Киркорова не стал комментировать слухи, и ситуация остается неясной. Ранее сообщалось, что он хочет получить гражданство США, но певец всегда заявлял, что любит свою родину и не намерен ее покидать.

Гонорары и счета Максима Галкина* за европейские выступления:

На YouTube-канале «Сорян, это шутка» появились подробности о предложении Максима Галкина* на европейские выступления. Эльвира Мокробородова, концертный директор артиста, рассказала, что Галкин* готов выступить за 100 000 евро с учетом оплаты четырех билетов на самолет. Но он не привлек публику к выступлению, и возникли сомнения. Опыт общения Галкина* с директором показал, что сумма гонорара - единственное, что для него имело значение, особенно учитывая его тяжелое материальное положение и риск потерять состояние из-за негативной информации об армии РФ.

Проблемы с голосом Олега Газманова:

Олег Газманов, отмечающий свой 55-й год на сцене, испытывает проблемы с выступлением из-за изменения голоса. Газманов признается, что ему стало сложнее брать высокие ноты, и ему приходится переделывать некоторые свои песни. Тем не менее, он не успокаивается и продолжает работать над новыми песнями. Газманов также выразил обеспокоенность политической ситуацией в России и призвал государственные органы вмешаться в ситуацию с патриотической музыкой на телеэкранах.

*Признан иноагентом на территории РФ