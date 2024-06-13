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Кидаю в лейку и поливаю все подряд: огурцы, помидоры и перцы соревнуются в урожайности все лето — будто в навоз посажены

Расскажем, как использовать простой, но эффективный метод удобрения, который заставит ваши растения процветать, как будто они выросли на навозе.

7ogorod.ru

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Лето – время, когда огороды откликаются щедрым урожаем на заботу и труд садовода. Огурцы, помидоры и перцы особенно отзывчивы на правильное удобрение.

Расскажем, как использовать простой, но эффективный метод удобрения, который заставит ваши растения процветать, как будто они выросли на навозе.

1. Выбор удобрения

Основой для успешного роста овощей является правильный выбор удобрения. Использование органических удобрений, таких как компост или разведенный навоз, обеспечивает не только питательные вещества, но и улучшает структуру почвы, повышая её водоудерживающую способность и воздухопроницаемость.

2. Техника удобрения

Одна из наиболее эффективных методик удобрения – использование жидких органических удобрений. Вы можете самостоятельно приготовить такое удобрение, разведя коровяк или куриный помет в воде в пропорции 1:10 или 1:20 соответственно. Такой раствор богат азотом, который необходим для роста растений.

3. Как часто удобрять

Оптимальная частота – раз в две недели в период активного роста растений. Особое внимание следует уделять фазам цветения и завязывания плодов, когда потребность в питательных веществах наивысшая.

4. Применение удобрения

Лучшее время для удобрения – утренние или вечерние часы, когда солнце не так активно. Равномерно распределите удобрение под корень, стараясь не попадать на листья и стебли, чтобы избежать их ожогов.

5. Поддержание баланса

Важно не переборщить с количеством удобрения. Избыток азота может привести к бурному росту зелени в ущерб плодоношению. Помимо азота, не забывайте о потребности растений в калии и фосфоре, которые способствуют крепости растений и обильному плодоношению.

6. Мониторинг состояния растений

Регулярно осматривайте растения на предмет признаков недостатка или избытка питательных веществ. Хлороз (пожелтение листьев) может быть признаком недостатка питательных веществ, в то время как темно-зеленые, липкие листья могут указывать на их избыток.

Правильное удобрение огурцов, помидоров и перцев не только увеличит урожайность, но и улучшит качество плодов, сделав их более крупными, сочными и вкусными. Применяя эти простые советы, вы сможете добиться отличных результатов и наслаждаться обильным урожаем всё лето.

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