Каждый получит 10 000 рублей с 5 декабря: деньги будут зачислены на карту «Мир»

С 5 декабря 2024 года россияне, участвующие в специальной программе, смогут получить денежную выплату в размере 10 тысяч рублей на свою банковскую карту «Мир».

Такая выплата станет доступной благодаря инициативе национальной платежной системы в сотрудничестве с одной из крупных российских компаний.

Условия для получения выплаты

Для того чтобы получить выплату, россияне должны зарегистрировать свою карту «Мир» в программе лояльности и выполнить несколько условий. Важно, чтобы карта была выпущена любым банком, поддерживающим национальную платежную систему. Для начисления кешбэка необходимо будет приобрести страховой полис. Однако стоит отметить, что это не касается полиса ОСАГО.

Специалисты подчеркивают, что для получения денежных средств полис должен быть оплачен именно картой «Мир», а не через систему быстрых платежей (СБП). В таком случае деньги поступят обратно на ту же карту, с которой был совершен платеж.

Когда и как начислят выплаты

По данным PRIMPRESS, выплата будет произведена уже с 5 декабря для тех, кто успел зарегистрироваться и выполнить все условия. Остальные получат деньги постепенно в течение декабря и января. Максимальная сумма, которую можно вернуть в рамках этой программы, составляет 10 тысяч рублей.

Продление программы

Первоначально программа должна была завершиться в конце ноября 2024 года, но её срок был продлён до конца января 2025 года. Это даёт дополнительное время для участников, чтобы выполнить все условия и получить выплату.

Почему именно карта «Мир»

Сумма будет поступать исключительно на карту «Мир», что обусловлено поддержкой национальной платежной системы. Это решение направлено на стимуляцию использования карт этой системы, которая активно развивается и поддерживается на уровне государства.

Программа лояльности: преимущества и перспективы

Программа лояльности, предоставляющая денежные выплаты за приобретение страхового полиса, является еще одной возможностью для россиян получить дополнительную выгоду. Многие уже начинают интересоваться этой программой, поскольку 10 тысяч рублей — это существенная сумма для любого семейного бюджета. Более того, программа продолжает привлекать внимание, а её продление позволяет людям, не успевшим участвовать ранее, подключиться к ней до конца января.

С помощью этой программы россияне могут не только получить значительную денежную выплату, но и использовать преимущества национальной платежной системы «Мир». Важно следить за сроками и условиями участия, чтобы вовремя получить свою сумму и не упустить такую уникальную возможность.