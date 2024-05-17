Каждую весну жгу на своем огороде шишки: умные дачники делают так же — вот зачем все это нужно

Современные огородники все чаще отдают предпочтение использованию только натуральных продуктов на своих дачных участках.

Популярный автор и опытный огородник, ведущий канала «Жизнь земли» в Дзене, поделился советом о том, какую пользу можно извлечь из обычных шишек на даче.

Одним из важных этапов подготовки к посадкам является борьба с фитофторой. Некоторые садоводы используют серные шашки в парнике, но не все этого хотят. В таком случае на помощь придут сосновые шишки.

Сначала следует очистить парник, а затем наполнить консервные банки шишками и подожечь их. Важно закрыть все двери и окна теплицы.

Эфирные масла, выделяющиеся при горении шишек, помогут дезинфицировать всё пространство парника. Через 20-30 минут можно открыть теплицу и приступить к посадке растений.