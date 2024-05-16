Каждую весну жгу на огороде шишки: умные дачники делают так же — вот зачем все это нужно

Современные огородники все чаще обращаются к использованию натуральных продуктов на своих дачных участках. Хибины.ру сообщают о том, какую пользу можно извлечь из обычных шишек на дачном участке.

Для предотвращения фитофторы перед посадкой растений многие дачники предпочитают использовать серные шашки в парнике. Однако не все готовы к таким радикальным методам. В этом случае можно обратиться к помощи сосновых шишек.

Для этого следует приступить к очистке парника и затем заполнить консервные банки шишками, после чего их нужно поджечь. Важно герметично закрыть все двери и окна теплицы. Эфирные масла, которые высвобождаются при горении шишек, помогут дезинфицировать весь парник. Через 20-30 минут можно открывать теплицу и приступать к посадке растений.