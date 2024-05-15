Каждую весну жгу на огороде шишки: смышлёные дачники делают так же — вот зачем все это нужно

Современные огородники всё чаще используют только натуральные продукты на своих дачных участках, и одним из новых трендов стало использование обычных шишек для пользы на даче.

Автор Дзен-канала "Жизнь земли" и опытный огородник поделился секретом, как шишки могут помочь в подготовке к посадкам на участке и профилактике от фитофторы. Вместо серных шашек в парнике можно использовать сосновые шишки – это натуральный и эффективный способ.

Чтобы использовать шишки, необходимо помыть парник, разложить шишки в консервные банки и поджечь их внутри закрытой теплицы. Эфирные масла, которые выделяются при сжигании шишек, помогут дезинфицировать всё пространство парника. Через 20-30 минут парник можно открыть и приступить к посадке растений.