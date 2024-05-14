Каждую весну жгу на огороде шишки: хитрые дачники делают так же — вот зачем все это нужно

Современные огородники все чаще прибегают к использованию натуральных продуктов на своих дачных участках. Создатель Дзен-канала «Жизнь земли» поделился новым способом использования обычных шишек в гараже.

Перед посадкой важно провести профилактику от фитофторы. Некоторые предпочитают серные шашки, но они могут не всем понравиться. В этом случае хорошо помогут сосновые шишки.

Сначала нужно вымыть парник, затем наполнить консервные банки шишками и поджечь их. Закройте все двери и окна теплицы.

Эфирные масла, выделяемые при горении шишек, помогут дезинфицировать всю площадь парника. Через полчаса можно открыть теплицу и начать посадку растений.