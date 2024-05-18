Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Каждую весну сжигаю на своем огороде шишки: умные дачники делают так же — вот зачем все это нужно

Современные садоводы все чаще отдают предпочтение натуральным продуктам на своих участках.

Подписаться в Telegram

Современные садоводы все чаще отдают предпочтение натуральным продуктам на своих участках.

Автор Дзен-канала «Жизнь земли» и опытный садовод поделился своими знаниями о том, как полезными могут быть обычные шишки на дачном участке. Передают Хибины.ру.

Для борьбы с фитофторой перед посадкой растений некоторые садоводы выбирают серные шашки для парника, но не все готовы к такому шагу. В таких случаях помочь могут сосновые шишки.

Сначала необходимо очистить парник, затем наполнить консервные банки шишками и поджечь их. Важно закрыть все входы в теплицу.

Эфирные масла, выделяющиеся при горении шишек, помогут дезинфицировать пространство в парнике. Через полчаса-час после этой процедуры можно открыть теплицу и приступить к посадке растений.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Интересное в Казани

день назад

Весенний подарок от «Галамарта» всем покупателям: любой второй товар – всего за 1 рубль в магазинах сети!

против черной плесени в ванной

Новости Казани

день назад

Дмитриенко сожалеет, что подставил фигуристку Валиеву

Полезное

3 дня назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

миостимуляция спб в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Доцент КФУ рассказал, какая погода будет в Татарстане в ближайшие дни

Новости Казани

день назад

В Казани возведут новую дорогу от ул. Родины до Зорге

Новости Татарстана

6 часов назад

«Звезда» Finiko выступила в суде с последним словом

Новости Татарстана

день назад

В «Нижнекамскнефтехиме» во время испытаний произошел взрыв

Новости Татарстана

7 часов назад

Игрок «Зенита» Мостовой резко высказался об игроке «Рубина» Безрукове
Лонгриды
2 дня назад

Александр Шапиро: «Если "Ак Барс" дойдет до полуфинала кубка, то будет положительный результат»

Александр Шапиро: «Если "Ак Барс" дойдет до полуфинала кубка, то будет положительный результат»

Новости Казани

6 часов назад

«Аэрофлот» заказал 11 казанских самолетов ТУ-214

Интересное в Казани

день назад

Откройте Чувашию по-новому: скоростные теплоходы свяжут Чебоксары и Казань

Новости Татарстана

6 часов назад

Программу «Наш двор» в Альметьевске помогут реализовать заключенные из ИК-8

Новости Татарстана

7 часов назад

Бывший чиновник РТ Азат Кадыров покинет пост замминистра спорта РФ
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
7 дней назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Казани

7 часов назад

В Казани началась подготовка к летнему отдыху детей

Новости Казани

8 часов назад

В Казани ограничат движение по улице Болотникова

Новости Татарстана

8 часов назад

В лесах РТ начался сезон активности змей
Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще