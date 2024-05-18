Каждую весну сжигаю на своем огороде шишки: умные дачники делают так же — вот зачем все это нужно

Современные садоводы все чаще отдают предпочтение натуральным продуктам на своих участках.

Автор Дзен-канала «Жизнь земли» и опытный садовод поделился своими знаниями о том, как полезными могут быть обычные шишки на дачном участке. Передают Хибины.ру.

Для борьбы с фитофторой перед посадкой растений некоторые садоводы выбирают серные шашки для парника, но не все готовы к такому шагу. В таких случаях помочь могут сосновые шишки.

Сначала необходимо очистить парник, затем наполнить консервные банки шишками и поджечь их. Важно закрыть все входы в теплицу.

Эфирные масла, выделяющиеся при горении шишек, помогут дезинфицировать пространство в парнике. Через полчаса-час после этой процедуры можно открыть теплицу и приступить к посадке растений.