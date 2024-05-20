Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Каждую весну сжигаю на огороде шишки: хитрые дачники делают так же — вот зачем все это нужно

Весенний ритуал сжигания шишек на огороде имеет не только традиционное значение, но и практическую пользу, о которой знают опытные дачники. Этот метод является одним из способов улучшения качества почвы и защиты растений от вредителей.

stockolor.com

Подписаться в Telegram

Весенний ритуал сжигания шишек на огороде имеет не только традиционное значение, но и практическую пользу, о которой знают опытные дачники. Этот метод является одним из способов улучшения качества почвы и защиты растений от вредителей.

Зачем сжигать шишки на участке:

  • Питательная зола: Сжигание шишек превращает их в золу, богатую калием и микроэлементами, что является отличным удобрением для почвы. Распределение золы по грядкам улучшает плодородие земли и способствует лучшему усвоению питательных веществ растениями.
  • Отпугивание вредителей: Зола от шишек служит натуральным репеллентом, отпугивающим многих насекомых, таких как слизни и улитки, которые могут повредить молодые ростки и листья.
  • Профилактика болезней: Зола помогает предотвратить развитие грибковых заболеваний, благодаря своим антисептическим свойствам, снижая вероятность появления плесени и гнили.

Как правильно сжигать шишки на огороде:

  1. Выберите безветренный день для сжигания шишек, чтобы исключить распространение искр и пепла на другие участки.
  2. Сжигайте шишки в специально отведенном для этого месте, желательно на металлическом листе или в металлическом контейнере.
  3. Убедитесь, что сжигание происходит безопасно, и все огневые работы проводятся под наблюдением.

Этот простой, но эффективный метод является частью устойчивого подхода к садоводству, позволяющего использовать природные ресурсы для повышения урожайности и защиты растений без применения химических средств.

Весенний ритуал сжигания шишек на огороде имеет не только традиционное значение, но и практическую пользу, о которой знают опытные дачники. Этот метод является одним из способов улучшения качества почвы и защиты растений от вредителей.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Это поможет укрепить сердце»: в Казани прошла акция «На работу на велосипеде»

Гид по скидкам Казани

17 часов назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной

травить тараканов вызов на дом дудкино

Новости Казани

11 часов назад

Стали известны составы «Спартака» и «Рубина» на матч 29-го тура РПЛ

Интересное в Казани

3 дня назад

Слепота или спасение от близорукости: 5 мифов о лазерной коррекции зрения, которые с легкостью развеет офтальмолог

ремонт тонометров анд в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В казанском троллейбусе разгорелся конфликт

Новости Татарстана

день назад

Место для нового здания кожвендиспансера выбрали в Казани

Новости Казани

4 часа назад

Подростки в Казани стреляли с балкона из пневматического оружия

Новости Казани

день назад

В Казани появится новый клинический диспансер

Новости Казани

день назад

В Казани ликвидируют несанкционированные свалки
Лонгриды
3 дня назад

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Новости Казани

4 часа назад

В казанском сквере произошло возгорание

Гид по скидкам Казани

17 часов назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

Новости Татарстана

4 часа назад

В Менделеевске на экофестивале высадили 70 тыс. деревьев

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане ожидается потепление до 24 градусов тепла
Александр Шапиро: «Если "Ак Барс" дойдет до полуфинала кубка, то будет положительный результат»
Лонгриды
4 дня назад

Александр Шапиро: «Если "Ак Барс" дойдет до полуфинала кубка, то будет положительный результат»

Новости Татарстана

10 часов назад

Рустам Минниханов поздравил татарстанских журналистов с Днем печати

Новости Татарстана

11 часов назад

Рустам Минниханов: Залог успеха России — в уважении и сотрудничестве конфессий

Новости Татарстана

11 часов назад

Татарстанская фирма погасила долг по зарплате в 265 тысяч рублей
Агент спокойствия в Казани: рассказываем 5 необходимых нюансов, которые обезопасят от недобросовестных застройщиков
Интересное в Казани
4 дня назад

Агент спокойствия в Казани: рассказываем 5 необходимых нюансов, которые обезопасят от недобросовестных застройщиков