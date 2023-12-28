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· Артем Акчурин

Казань вошла в топ-10 регионов по росту цен на квартиры

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Казань вошла в топ-10 регионов России по динамике цен на жилье. В 2023 году этот показатель увеличился на 18,4%, в соответствии с оценками Александра Иванова, ведущего аналитика федеральной компании "Этажи". В рейтинге городов с самым высоким ростом цен на жилье, столица Татарстана заняла девятое место по масштабу изменений. Самый значительный прирост стоимости квадратного метра зафиксирован в Челябинске, где цены выросли на 33,3% за год. Также в топ-3 вошли Омск (26,8%) и Екатеринбург (25,2%). Аналитик Иванов отмечает, что рост цен объясняется резким повышением спроса. Отмена субсидируемых застройщиками ставок и ограниченное количество доступных новостроек привели к увеличению интереса покупателей к рынку вторичного жилья, сообщает "Известия".

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