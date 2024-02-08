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· Артем Акчурин

Категоричный запрет вводится для всех, у кого есть дача или огород: успейте приготовиться

Категоричный запрет вводится для всех, у кого есть дача или огород: успейте приготовиться

rudnikov.com

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С начала 2024 года в России вступили в силу новые правила, связанные с пребыванием на дачных участках и в загородных домах. В соответствии с этими правилами, время пребывания на дачном участке разрешено с 1 апреля по 1 октября. Однако, если ваш индивидуальный жилой дом оснащен всеми необходимыми коммуникациями и удобствами, вы можете проживать в нем круглый год.

С другой стороны, для загородных домов действуют другие правила. Обычно такие дома не используются зимой, и все системы выключаются. Поэтому жить в загородном доме круглый год запрещено, и подключение коммуникаций зимой не разрешается. Однако вы все же можете посещать свой загородный дом вне установленного периода, но полноценно пользоваться им вряд ли удастся.


Эти новые правила были введены для урегулирования пребывания на дачах и загородных участках, а также для установления более четких определений «индивидуального жилого дома» и «загородного дома» с точки зрения коммуникаций и удобств.

При возникновении конкретных вопросов или сомнений по поводу этих правил рекомендуется обратиться к местным властям или юридическим консультантам для получения дополнительной информации и рекомендаций.

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