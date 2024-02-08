Категоричный запрет: россиянам, у которых дома есть счетчики рассказали о новом правиле

Российским гражданам было сообщено о новом правиле, официально утвержденном на высшем уровне законодательства. Это правило имеет отношение к жителям России, у которых в квартирах установлены приборы учета ресурсов. Сообщает Primpress.



Юрист Максим Иванов рассказал, что новое правило касается периодических проверок приборов учета ресурсов, установленных в квартирах. Суть в том, что управляющим организациям теперь запрещено требовать от владельцев квартир предоставлять документы, подтверждающие проведение проверок счетчиков. Данные о таких проверках уже хранятся в единой базе данных Росреестра, доступ к которой имеют коммунальные службы.



Однако, на практике большинство управляющих компаний до сих пор продолжает запрашивать у владельцев квартир соответствующие документы. Их требования основываются на угрозах подключить повышенные тарифы на плату за горячее и холодное водоснабжение, если отчеты о проверках не будут предоставлены.Это нововведение обезопасит жителей России от чрезмерных требований управляющих компаний и обеспечит более эффективное использование ресурсов.