Категорично запрещено: в РФ пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 1 июня
Пожилые люди, достигшие 70-летнего возраста, могут рассчитывать на значительные изменения в получении льгот.
Эксперт по пенсиям Анастасия Киреева раскрыла новые возможности и правила, применимые к людям старшего возраста.
Основные изменения для пенсионеров старше 70 лет:
- Увеличение фиксированной выплаты: после 80 лет фиксированная выплата к пенсии удваивается, что является признанием заслуг пожилых граждан в развитии общества.
- Скидка на коммунальные услуги: пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на компенсацию коммунальных услуг, а после 80 лет — освобождаются от оплаты за счет государства.
Условия получения льгот:
- Статус пенсионера: льготы доступны одиноким пенсионерам или семьям, состоящим из пожилых людей.
- Площадь жилья: льгота рассчитывается по стандарту площади жилья, и при превышении определенного предела потребуется дополнительная оплата.
Советы пенсионерам:
- Проверка льгот: обратитесь в местные органы соцзащиты или воспользуйтесь порталом "госуслуги", чтобы узнать о доступных программах помощи.
- Подтверждение статуса: удостоверьтесь в наличии документов, подтверждающих ваше право на льготы, особенно если в семье проживают пенсионеры старше 70 лет.
Эти меры поддержки демонстрируют заботу государства о старшем поколении, помогая пенсионерам жить достойно и без беспокойства о коммунальных расходах.
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