Категорично запрещено: в РФ пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 1 июня

Пожилые люди, достигшие 70-летнего возраста, могут рассчитывать на значительные изменения в получении льгот.

Эксперт по пенсиям Анастасия Киреева раскрыла новые возможности и правила, применимые к людям старшего возраста.

Основные изменения для пенсионеров старше 70 лет:

- Увеличение фиксированной выплаты: после 80 лет фиксированная выплата к пенсии удваивается, что является признанием заслуг пожилых граждан в развитии общества.

- Скидка на коммунальные услуги: пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на компенсацию коммунальных услуг, а после 80 лет — освобождаются от оплаты за счет государства.

Условия получения льгот:

- Статус пенсионера: льготы доступны одиноким пенсионерам или семьям, состоящим из пожилых людей.

- Площадь жилья: льгота рассчитывается по стандарту площади жилья, и при превышении определенного предела потребуется дополнительная оплата.

Советы пенсионерам:

- Проверка льгот: обратитесь в местные органы соцзащиты или воспользуйтесь порталом "госуслуги", чтобы узнать о доступных программах помощи.

- Подтверждение статуса: удостоверьтесь в наличии документов, подтверждающих ваше право на льготы, особенно если в семье проживают пенсионеры старше 70 лет.

Эти меры поддержки демонстрируют заботу государства о старшем поколении, помогая пенсионерам жить достойно и без беспокойства о коммунальных расходах.