Новости России
· Алина Алмакаева

Категорически запрещено: ограничения ввели для всех, у кого есть дача или огород

Категорически запрещено: ограничения ввели для всех, у кого есть дача или огород

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С начала 2024 года в России владельцы загородных домов и дачники сталкиваются с введением новых правил, которые регулируют использование их недвижимости. Эти изменения затрагивают проживание на дачных участках и эксплуатационные условия загородных домов, устанавливая новые требования и ограничения.

Согласно обновленному регламенту, начиная с 1 октября по 31 марта, дачные участки становятся зоной, где временное проживание запрещено. В остальное время дачники имеют право на пребывание на своих участках не более 180 дней в году. Однако это разрешено только при условии, что на участке построен полноценный дом с фундаментом, стенами, крышей и коммуникациями. Дом также должен быть официально зарегистрирован в Росреестре, а его владелец должен иметь соответствующие права на землю.

Что касается загородных домов, теперь использование их для постоянного проживания в зимний период требует наличия систем отопления, водоснабжения, канализации и возможности нормального функционирования всех систем даже в условиях холода. Если эти требования не соблюдаются, проживание в таком доме в холодное время года считается недопустимым.

Введенные меры направлены на обеспечение безопасности и комфорта жителей, а также предотвращение возможных неприятностей, связанных с использованием недвижимости в периоды, когда это может быть опасным или некомфортным без должной инфраструктуры. Эти нововведения охраняют интересы собственников и повышают ответственность за состояние жилья, обеспечивая его соответствие установленным нормам и требованиям.

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