Новости России
· Ульяна Сенько

Категорически запрещено: новое правило введено для всех, у кого есть дача или огород

Категорически запрещено: новое правило введено для всех, у кого есть дача или огород

krasivoe-foto.ru

Подписаться в Telegram

С начала нового года в России действуют новые нормы, регулирующие время пребывания на дачных участках и загородных домах.

В соответствии с этими изменениями, разрешенный период для нахождения на дачных участках установлен с апреля по октябрь. Однако, если ваш индивидуальный жилой дом оснащен всеми необходимыми удобствами и коммуникациями, вы вправе проживать в нем в течение всего года.

Для загородных домов, не оборудованных для зимнего проживания, ситуация немного иная. Обычно эти дома не используются в зимний период, и все коммуникации отключаются. Таким образом, жить в загородном доме зимой официально запрещено, и вам не разрешат включать коммуникации в этот период. Впрочем, вы по-прежнему можете посещать свой загородный домик или участок вне установленного периода, хотя возможно, некоторые удобства будут недоступны, сообщает pg11.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Казани скончалась медсестра отделения реанимации РКБ

Новости Татарстана

день назад

Восстановленная старая казанская «тушка» совершила первый коммерческий рейс

санитар квартиры

Новости Татарстана

день назад

Жители сел под Казанью не могут уехать в город

Полезное

3 дня назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

заменить замки в металлической двери в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

4 часа назад

Многокилометровая пробка образовалась на трассе М-7 под Казанью

Новости Татарстана

день назад

Сотрудники прокуратуры помогли сироте получить квартиру в Казани

Новости Татарстана

7 часов назад

После массовой драки у казанского ресторана возбуждено уголовное дело

Новости Татарстана

3 часа назад

Рустам Минниханов посетил новую макаронную фабрике в Казани
Лонгриды
8 часов назад

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Новости Татарстана

2 минуты назад

В Казани пройдет суд по факту расстрела соседа из сигнального пистолета

Новости Татарстана

27 минут назад

Кателевский: «Ак Барс соскучился по домашней арене»

Новости Татарстана

42 минуты назад

В Татарстане вновь предупредили о снегопаде и сильной метели

Новости Татарстана

час назад

Мосгорсуд оставил Ханбикова в СИЗО
«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана
Лонгриды
5 дней назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

2 часа назад

Прокуратура начнет проверку по факту убийства собак в Татарстане

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани начали строительство новой дороги у будущего театра Камала

Новости Татарстана

3 часа назад

Рустам Минниханов посетил новую макаронную фабрике в Казани
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Радуем близких: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 500 рублей