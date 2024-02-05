Категорически запрещено: новое правило введено для всех, у кого есть дача или огород

С начала нового года в России действуют новые нормы, регулирующие время пребывания на дачных участках и загородных домах.

В соответствии с этими изменениями, разрешенный период для нахождения на дачных участках установлен с апреля по октябрь. Однако, если ваш индивидуальный жилой дом оснащен всеми необходимыми удобствами и коммуникациями, вы вправе проживать в нем в течение всего года.

Для загородных домов, не оборудованных для зимнего проживания, ситуация немного иная. Обычно эти дома не используются в зимний период, и все коммуникации отключаются. Таким образом, жить в загородном доме зимой официально запрещено, и вам не разрешат включать коммуникации в этот период. Впрочем, вы по-прежнему можете посещать свой загородный домик или участок вне установленного периода, хотя возможно, некоторые удобства будут недоступны, сообщает pg11.