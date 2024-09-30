Катя Лель призналась, что НЛО не позволяют ей близость с мужчинами: «Аккумулируют во мне энергию»

Катя Лель, известная певица, продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых звезд в российском шоу-бизнесе. В прошлом году она сообщила о расставании с мужем Игорем Кузнецовым после 15 лет брака, в котором они воспитали дочь Эмилию.

Несмотря на разрыв, Катя заявляла, что их отношения завершились на мирной ноте, без взаимных обвинений. Однако спустя время певица раскрыла истинные причины их расставания, и в центре этих откровений оказалось предательство.

Предательство и трудности семейной жизни

Катя Лель призналась, что многие годы не обращала внимания на пристрастие Игоря к алкоголю и его интерес к другим женщинам. Это стало для нее тяжелым испытанием, но певица не спешила обсуждать проблемы на публике, стараясь сохранить семью и поддерживать видимость гармонии. Лишь после развода она нашла в себе силы рассказать о пережитом. Однако, несмотря на пережитое, Катя смогла сохранить позитивный настрой и открыться новым возможностям в жизни.

Готовность к новому этапу жизни

Сейчас, по словам артистки, она чувствует себя готовой к новому роману, однако пока не торопится с вступлением в серьезные отношения. В интервью шоу «Внутренний голос» на канале Муз-ТВ, Лель призналась, что ее энергию берегут для нового избранника, а значит, до определенного момента она должна оставаться одна. Певица уверена, что ее вторая половинка уже где-то рядом и что высшие силы буквально не подпускают других мужчин, чтобы не нарушить этот план.

«Моя энергия мгновенно переключится на Него, — поделилась Катя. — Поэтому сейчас ко мне не подпускают. Он уже есть, я его чувствую». Лель отметила, что ее будущий избранник будет зрелым, осознанным и спортивным мужчиной, которому не менее 40 лет. Несмотря на внимание молодых поклонников, артистка откровенно признала, что такие отношения для нее сейчас кажутся несерьезными.

В ожидании своей судьбы

Певица, убежденная в том, что все предопределено высшими силами, верит, что ее мужчина появится в жизни внезапно. «Мне просто не позволяют приблизиться к другим мужчинам, — говорит певица. — Энергетические кураторы дают табу — нет, это не твое. Твой человек уже готов, и он обязательно появится в нужный момент».

Эти слова Лель перекликаются с ее ранними заявлениями о контактах с внеземными цивилизациями. Впервые она заговорила об этом в 2019 году, вызвав бурю обсуждений и домыслов. Тогда многие посчитали, что это всего лишь пиар-ход к сольному концерту. Но певица продолжает уверять, что на самом деле она действительно находится в контакте с иными мирами.

Какой будет новая жизнь Катерины Лель?

Катя Лель, пройдя через сложное расставание и осмысление своей жизни, не теряет веру в будущее и свою судьбу. Певица убеждена, что ее ждет встреча с человеком, который станет для нее источником радости и вдохновения. Несмотря на все испытания, она остается оптимистичной и готовой к новой главе своей жизни.