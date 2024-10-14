Касается всех, у кого есть банкноты 1000 и 5000 рублей: в РФ новые деньги — старые окажутся фантиками?

В 2024 году в России начали поступать в обращение новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Их появление стало темой обсуждения среди граждан, многие из которых обеспокоены возможностью увеличения подделок.

Банк России уверяет, что новые купюры получили более высокую степень защиты, и призывает граждан сохранять бдительность.

Обновленный дизайн и новые защитные элементы

Основные изменения коснулись как внешнего вида банкнот, так и их технологической защиты от фальсификаций. Новые купюры были оснащены рядом современных защитных функций, которые значительно усложняют их подделку. Вот что можно найти на новых банкнотах:

Водяные знаки и защитные нити. Эти элементы видны при просвете и являются одной из первых вещей, на которые стоит обратить внимание при проверке подлинности купюры. Микропечать и микротекст. Эти мельчайшие элементы видны только при увеличении, что делает их сложными для фальсификаторов. Голографические элементы. При наклоне купюры изображение меняется, что позволяет быстро проверить её подлинность. QR-код. Сканируя его с помощью камеры смартфона, можно перейти на официальный сайт Банка России, где содержится информация о данной купюре.

Как защититься от фальшивок: шаги проверки

Несмотря на то, что Банк России вложил значительные усилия в защиту банкнот, важно помнить о простых правилах проверки подлинности денег. Для тех, кто хочет избежать попадания фальшивок в свой кошелек, рекомендуется следовать следующим шагам:

Проверьте водяные знаки и защитные нити при просвете банкноты.

Используйте увеличительное стекло для рассмотрения микропечати и микротекста — эти элементы часто остаются без внимания мошенников.

Наклоните купюру: голографические элементы должны изменять изображение.

Отсканируйте QR-код — он ведет на сайт Банка России, что позволяет получить дополнительную информацию о подлинности банкноты.

Старые купюры продолжают хождение

Важно отметить, что старые банкноты 1000 и 5000 рублей продолжают быть законным средством платежа, и их замена не является обязательной. Гражданам не нужно спешить с обменом старых купюр, однако стоит быть осторожными и тщательно проверять новые деньги на предмет подлинности.

Мошенники не дремлют

С появлением новых купюр стоит ожидать активизации мошенников, которые будут пытаться ввести в обращение фальшивые банкноты. Поэтому Банк России рекомендует гражданам соблюдать осторожность и проверять деньги на соответствие защитным признакам, чтобы не стать жертвой мошенников.

Новые купюры — это не только обновленный дизайн, но и уверенный шаг вперед в обеспечении безопасности наличного обращения. Будьте внимательны и защищены!

