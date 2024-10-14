Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Касается всех, у кого есть банкноты 1000 и 5000 рублей: в РФ новые деньги — старые окажутся фантиками?

В 2024 году в России начали поступать в обращен...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

В 2024 году в России начали поступать в обращение новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Их появление стало темой обсуждения среди граждан, многие из которых обеспокоены возможностью увеличения подделок.

Банк России уверяет, что новые купюры получили более высокую степень защиты, и призывает граждан сохранять бдительность.

Обновленный дизайн и новые защитные элементы

Основные изменения коснулись как внешнего вида банкнот, так и их технологической защиты от фальсификаций. Новые купюры были оснащены рядом современных защитных функций, которые значительно усложняют их подделку. Вот что можно найти на новых банкнотах:

  1. Водяные знаки и защитные нити. Эти элементы видны при просвете и являются одной из первых вещей, на которые стоит обратить внимание при проверке подлинности купюры.
  2. Микропечать и микротекст. Эти мельчайшие элементы видны только при увеличении, что делает их сложными для фальсификаторов.
  3. Голографические элементы. При наклоне купюры изображение меняется, что позволяет быстро проверить её подлинность.
  4. QR-код. Сканируя его с помощью камеры смартфона, можно перейти на официальный сайт Банка России, где содержится информация о данной купюре.

Как защититься от фальшивок: шаги проверки

Несмотря на то, что Банк России вложил значительные усилия в защиту банкнот, важно помнить о простых правилах проверки подлинности денег. Для тех, кто хочет избежать попадания фальшивок в свой кошелек, рекомендуется следовать следующим шагам:

  • Проверьте водяные знаки и защитные нити при просвете банкноты.
  • Используйте увеличительное стекло для рассмотрения микропечати и микротекста — эти элементы часто остаются без внимания мошенников.
  • Наклоните купюру: голографические элементы должны изменять изображение.
  • Отсканируйте QR-код — он ведет на сайт Банка России, что позволяет получить дополнительную информацию о подлинности банкноты.

Старые купюры продолжают хождение

Важно отметить, что старые банкноты 1000 и 5000 рублей продолжают быть законным средством платежа, и их замена не является обязательной. Гражданам не нужно спешить с обменом старых купюр, однако стоит быть осторожными и тщательно проверять новые деньги на предмет подлинности.

Мошенники не дремлют

С появлением новых купюр стоит ожидать активизации мошенников, которые будут пытаться ввести в обращение фальшивые банкноты. Поэтому Банк России рекомендует гражданам соблюдать осторожность и проверять деньги на соответствие защитным признакам, чтобы не стать жертвой мошенников.

Новые купюры — это не только обновленный дизайн, но и уверенный шаг вперед в обеспечении безопасности наличного обращения. Будьте внимательны и защищены!

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

«Всё время на больничном»: как казанцам наладит...
Новости Татарстана
3 часа назад

«Всё время на больничном»: как казанцам наладить иммунитет. Советы нутрициолога

Новости Казани

21 час назад

В Казани легковушка насмерть сбила 85-летнюю пенсионерку

Новости Татарстана

3 часа назад

«Всё время на больничном»: как казанцам наладить иммунитет. Советы нутрициолога

вонючка это

Новости Татарстана

18 часов назад

На автодороге Казань — Оренбург в ДТП погибла автоледи

Новости России

3 дня назад

Авито Авто запускает отдельный раздел для поиска и покупки новых автомобилей

логопед-дефектолог в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

В Казани появится новый музыкальный фонтан на озере Кабан

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане ожидается похолодание до -11 градусов

Новости Казани

3 часа назад

Скандальный ректор КНИТУ-КАИ Алибаев может уйти с поста

Новости Казани

день назад

В Казани парень порезал бывшую девушку в примерочной ТЦ из-за 15 тысяч рублей

Новости Казани

день назад

Телеведущая из Казани победила на конкурсе «Миссис Россия International 2024»
Лонгриды
день назад

Актриса Светлана Смирнова-Марцинкевич: «Моим наставником я считаю свою маму»

13 октября в 19:00 на канале ТВ-3 состоится пре...

Новости Татарстана

час назад

билайн приглашает проверить свои знания о борьбе с телефонными мошенниками на «Цифровом Диктанте»

Интересное в Казани

4 часа назад

Скрытая угроза: что нужно знать о кисте зуба и как её вылечить

Новости Татарстана

час назад

Появились подробности ДТП с водителем, которого зажало между 2 фур

Новости Татарстана

час назад

Казань стала второй в Поволжье по количеству DDoS-атак за 3 квартал
В Казани 14 октября возле ИК-2 мужчина выстрели...
Новости Казани
31 минуту назад

В Казани 14 октября возле ИК-2 мужчина выстрелил в лицо любовнику жены

Новости Татарстана

2 часа назад

Волго-Вятский банк Сбербанка установил более 100 тыс. терминалов с функцией оплаты улыбкой

Новости Казани

3 часа назад

ФК «Сокол» из Казани ищет таролога за 300 тысяч для помощи команде

Новости Казани

3 часа назад

В Казани изменят 7 автобусных маршрутов
Спецпроект: семья из Казани выбирает между трем...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Спецпроект: семья из Казани выбирает между тремя жилыми комплексами