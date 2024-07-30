Касается всех, у кого есть банкноты 1000 и 5000 рублей: с 1 августа новые деньги — старые окажутся фантиками?
k1news.ru
В России в обращении появились новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей. Некоторые граждане волнуются о возможности появления фальшивок.
Новые купюры получили не только новый дизайн, но и более надежную защиту от подделок.
Новые защитные элементы:
- Водяные знаки и защитные нити: видны при просвете купюры.
- Микропечать и микротекст: сложно подделать, легко распознать при увеличении.
- Голографические элементы: изображение меняется при наклоне купюры.
- QR-код: при сканировании камерой смартфона ведет на сайт Банка России с информацией о купюре.
Как проверить подлинность купюры?
Банк России сделал все возможное, чтобы защитить купюры от подделок. Но внимательность не помешает:
- Проверьте наличие водяных знаков и защитных нитей при просвете купюры.
- Используйте лупу или увеличительное стекло, чтобы рассмотреть микропечать и микротекст.
- Наклоните купюру, чтобы убедиться, что голографические элементы меняют свой вид.
- Отсканируйте QR-код и проверьте информацию на сайте Банка России.
Важно помнить:
- Старые купюры остаются в обращении и не требуют срочной замены.
- Будьте внимательны и проверяйте купюры, чтобы не стать жертвой мошенников.
- Новые купюры — это не только новый дизайн, но и повышенный уровень защиты от подделок.
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