Касается всех, у кого есть банкноты 1000 и 5000 рублей: с 1 августа новые деньги — старые окажутся фантиками?

В России в обращении появились новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей. Некоторые граждане волнуются о возможности появления фальшивок.

Новые купюры получили не только новый дизайн, но и более надежную защиту от подделок.

Новые защитные элементы:

Водяные знаки и защитные нити: видны при просвете купюры.

Микропечать и микротекст: сложно подделать, легко распознать при увеличении.

Голографические элементы: изображение меняется при наклоне купюры.

QR-код: при сканировании камерой смартфона ведет на сайт Банка России с информацией о купюре.

Как проверить подлинность купюры?

Банк России сделал все возможное, чтобы защитить купюры от подделок. Но внимательность не помешает:

Проверьте наличие водяных знаков и защитных нитей при просвете купюры. Используйте лупу или увеличительное стекло, чтобы рассмотреть микропечать и микротекст. Наклоните купюру, чтобы убедиться, что голографические элементы меняют свой вид. Отсканируйте QR-код и проверьте информацию на сайте Банка России.

Важно помнить: