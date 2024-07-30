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Касается всех, у кого есть банкноты 1000 и 5000 рублей: с 1 августа новые деньги — старые окажутся фантиками?

В России в обращении появились новые купюры ном...

k1news.ru

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В России в обращении появились новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей. Некоторые граждане волнуются о возможности появления фальшивок.

Новые купюры получили не только новый дизайн, но и более надежную защиту от подделок.

Новые защитные элементы:

  • Водяные знаки и защитные нити: видны при просвете купюры.
  • Микропечать и микротекст: сложно подделать, легко распознать при увеличении.
  • Голографические элементы: изображение меняется при наклоне купюры.
  • QR-код: при сканировании камерой смартфона ведет на сайт Банка России с информацией о купюре.

Как проверить подлинность купюры?

Банк России сделал все возможное, чтобы защитить купюры от подделок. Но внимательность не помешает:

  1. Проверьте наличие водяных знаков и защитных нитей при просвете купюры.
  2. Используйте лупу или увеличительное стекло, чтобы рассмотреть микропечать и микротекст.
  3. Наклоните купюру, чтобы убедиться, что голографические элементы меняют свой вид.
  4. Отсканируйте QR-код и проверьте информацию на сайте Банка России.

Важно помнить:

  • Старые купюры остаются в обращении и не требуют срочной замены.
  • Будьте внимательны и проверяйте купюры, чтобы не стать жертвой мошенников.
  • Новые купюры — это не только новый дизайн, но и повышенный уровень защиты от подделок.

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