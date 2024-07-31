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Касается всех россиян, у которых есть банкноты 1000 и 5000 рублей: с 1 августа новые деньги — старые окажутся фантиками?

В России были введены новые образцы банкнот ном...

Сергей Булкин/NEWS.ru

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В России были введены новые образцы банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей, вызвавшие беспокойство среди граждан по поводу их подлинности.

Однако, это официальный выпуск Банка России, представляющий современные технологии защиты и уникальный дизайн, отражающий культурное наследие различных регионов страны.

Новшества банкнот:

  • 1000 рублей: Банкнота украшена изображениями Нижнего Новгорода, включая Нижегородский кремль и Никольскую башню, а также символами Татарстана и Башкирии, что отражает их культурное значение.
  • 5000 рублей: Эта купюра отражает символику Урала, включая стелу «Европа — Азия» и другие значимые монументы региона, подчеркивающие его уникальность.

Защитные характеристики

Обновленные банкноты оснащены QR-кодами, сканирование которых приводит на сайт Банка России. Это позволяет потребителям быстро получить информацию о том, как отличить настоящие деньги от подделки.

Публичное восприятие

Введение новых купюр встречено с одобрением, поскольку они обеспечивают лучшую защиту от фальсификации и упрощают использование наличных в повседневной жизни. Банк России активно информирует общественность, подчеркивая, что как новые, так и старые купюры будут оставаться в обращении.

Эти меры направлены на повышение уровня защищенности финансовой системы и удобства ее использования для всех категорий граждан.

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