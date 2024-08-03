Касается всех россиян, у кого есть банкноты 1000 и 5000 рублей: с 1 августа новые деньги — старые окажутся фантиками?

В рамках модернизации национальной валюты, Банк России начал выпуск обновленных банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей. Это обновление вызвало волну обсуждений среди граждан о подлинности новых купюр.

Дизайн и символика новых купюр

На передней стороне купюры в 1000 рублей изображен Нижегородский кремль и его Никольская башня, символизирующие Нижний Новгород и Приволжский федеральный округ. Оборотная сторона посвящена достопримечательностям Татарстана и Башкортостана, включая Сююмбике башню и Музей археологии Уфы.

Купюра в 5000 рублей отражает культурное наследие Урала с изображением стелы «Европа — Азия» и монумента «Сказ об Урале», подчеркивая культурное разнообразие региона.

Защитные меры и инновации

Цветовая гамма новых купюр сохранена: тысячные в бирюзовых тонах, пятитысячные в красной палитре. Введение QR-кодов, которые направляют пользователя на сайт Банка России для получения информации о защитных признаках, является ключевым нововведением в защите от подделок.

Реакция общественности и политика банка

В контексте обновления денежного ряда Банк России успокоил граждан, заявив, что новые и старые купюры будут находиться в обращении одновременно, и переход на новые банкноты не потребует срочной замены старых. Это позволит гражданам постепенно адаптироваться к нововведениям без необходимости избавляться от купюр старого образца.

Запуск новых банкнот — это шаг к улучшению защиты национальной валюты и удобства ее использования. Пока нововведения вызвали интерес и определенную тревогу среди населения, они предназначены для обеспечения большей безопасности и удобства транзакций. Банк России обязуется поддерживать открытый диалог с обществом, чтобы обеспечить плавный переход и минимизировать возможные неудобства.