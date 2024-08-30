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Касается всех, кто платит за воду по счетчику: с начала сентября ждут новые неприятные изменения в квитанциях

Жители многоквартирных домов сталкиваются с пот...

dzen.ru

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Жители многоквартирных домов сталкиваются с потенциальными финансовыми последствиями из-за введения новых правил учета расхода воды.

Эти изменения предусматривают включение затрат на полив зеленых насаждений в общедомовой объем потребления воды. В результате даже те жильцы, которые установили индивидуальные водомеры, могут столкнуться с увеличением коммунальных платежей, так как эти затраты теперь будут разделены между всеми резидентами.

Существующее законодательство не обязывает УК заниматься обслуживанием территории около дома, если это не указано в договоре. Для переложения обязанностей по уходу за зелеными насаждениями на управляющую компанию, жильцам необходимо организовать общее собрание и принять решение о внесении соответствующих изменений в договор управления.

Риски использования воды через неучтенные краны

Дополнительные траты могут возникнуть если использовать краны, не подключенные к общедомовой системе учета. Жильцам следует тщательно контролировать использование воды для обслуживания общедомовых территорий, чтобы избежать неправомерного распределения затрат.

Важность внимания и участия жильцов

Эти правила требуют особого внимания и активного участия жильцов в процессе управления их жилищными условиями. Новые меры могут иметь значительные финансовые и социальные последствия для сообществ, особенно если они будут введены без должного информирования и согласия среди жителей.

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