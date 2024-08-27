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Касается всех, кто платит за воду по счетчику: с 1 сентября ждут новые неприятные изменения в квитанциях

Внедрение новых правил расчета коммунальных пла...

sibgenco.online

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Внедрение новых правил расчета коммунальных платежей за воду может принести неожиданные изменения в кошельки жителей многоквартирных домов, особенно тех, кто установил счетчики.

Ключевой момент заключается в том, что теперь все затраты на полив клумб, газонов и других элементов общедомовой территории включаются в общий объем расходования воды. Это означает, что даже наличие индивидуальных счетчиков не гарантирует защиту от возрастания платежей за воду.

Если уход за придомовой территорией не прописан в договоре с УК, жильцам придется решать вопросы полива и ухода самостоятельно. Чтобы переложить эти обязанности на управляющую компанию, необходимо провести общее собрание собственников и внести соответствующие изменения в договор управления.

Важно также обратить внимание на использование воды через краны, не подсоединенные к общедомовой системе учета. Затраты на воду, потраченную через такие краны, будут учитываться отдельно, что может неожиданно увеличить общую сумму в квитанциях.

Без предварительных мер и контроля расходов на воду, жители многоквартирных домов могут столкнуться с неприятным увеличением платежей, что может привести к недовольству и конфликтам среди собственников.

Жильцам необходимо тщательно следить за изменениями в квитанциях и быть готовыми к возможным неожиданным расходам. Понимание структуры своих коммунальных платежей и активное участие в управлении домом могут помочь избежать неприятных финансовых сюрпризов.

Эти нововведения требуют от жителей многоквартирных домов особой бдительности и активности в управлении своим домом, чтобы обеспечить справедливое распределение коммунальных расходов и поддержание комфорта проживания.

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