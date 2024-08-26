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Касается тех, кто платит за воду по счетчику: с начала сентября ждут новые неприятные изменения в квитанциях

В России введены изменения в расчеты коммунальн...

seven-i.ru

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В России введены изменения в расчеты коммунальных платежей, которые могут значительно ударить по бюджету жителей многоквартирных домов.

Новые правила, затрагивающие расходы на полив зеленых насаждений, приведут к увеличению сумм в квитанциях за воду.

Обновление политики расчета воды

Теперь все расходы на уход за зелеными зонами во дворах, включая полив клумб и газонов, будут включены в общий объем потребленной воды по дому. Это означает, что жильцы, даже те, кто установил индивидуальные счетчики, увидят увеличение платежей за воду. В случае отсутствия индивидуальных приборов учета, расчет будет производиться по стандартным региональным нормам, что также способствует росту стоимости.

Ответственность управляющих компаний

Текущее законодательство не требует от УК ухаживать за придомовой территорией, если обязательства не закреплены в договоре. Жильцы, стремящиеся передать эти обязанности управляющей компании, должны провести общее собрание и внести соответствующие поправки в договор. В отсутствие таких поправок управляющая компания вправе отказаться от данных функций, что может повлечь за собой дополнительные затраты для жильцов.

Меры предосторожности

Важно учитывать, что использование воды из кранов, не подключенных к общей домовой системе, может быть учтено отдельно, что увеличит расходы на воду. Жители должны тщательно контролировать свои расходы и следить за изменениями в платежных документах, чтобы избежать неожиданных увеличений стоимости.

Советы жильцам

Жильцам рекомендуется активно участвовать в управлении своим домом и быть в курсе всех изменений, касающихся расходов на жилищно-коммунальные услуги. Вовлеченность в процесс позволит своевременно реагировать на изменения и минимизировать возможные финансовые потери.

Эти изменения представляют собой новый вызов для жителей многоквартирных домов, требующий внимательности и готовности к изменениям в финансовой политике коммунальных услуг, сообщает «Про Город Саранск».

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