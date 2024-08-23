Касается тех, кто платит за воду по счетчику: с 1 сентября ждут новые неприятные изменения в квитанциях

Жители многоквартирных домов, осуществляющие оплату воды по индивидуальным счетчикам, могут столкнуться с неожиданными подорожаниями в своих ежемесячных расходах на коммунальные услуги.

Это связано с введением новых правил расчета стоимости водопотребления, которые теперь включают затраты на полив зеленых зон вокруг жилых домов.

Согласно новым нормативам, расходы на поддержание зеленых насаждений, такие как полив клумб и газонов, теперь автоматически добавляются к общему объему водопотребления дома. Это значит, что даже те квартиросъемщики, которые пользуются индивидуальными счетчиками, увидят увеличение сумм в своих платежках. Если в доме нет счетчиков, то плата за воду будет начисляться исходя из установленных региональных стандартов, что также может привести к дополнительным финансовым затратам.

Компликации возникают и в случаях, когда обслуживание придомовой территории не входит в обязанности управляющей компании по договору. Жителям придется самостоятельно организовывать общее собрание и решать вопрос о перераспределении обязанностей, что может повлечь за собой изменение условий договора с управляющей компанией.

Дополнительные расходы могут возникнуть и в случае использования воды из крана, который не подключен к общедомовому водопроводу. Это может привести к отдельному учету затрат на полив, что увеличит сумму в квитанциях еще больше.

Эти нововведения могут оказать серьезное влияние на домашний бюджет жителей, спровоцировать недовольство и конфликты в жилищных коллективах. Важно тщательно отслеживать изменения в квитанциях и своевременно принимать меры для адаптации к новым условиям, чтобы избежать неожиданных финансовых потерь, сообщает pg13.ru.