Карьерный гороскоп-2024: Девы взлетят выше всех, а Водолеи получат работу мечты

Карьерный гороскоп для всех знаков зодиака до конца 2024 года. Многих ждет повышение, смена работы и солидная прибавка. Гороскоп опубликовали на сайте marieclaire.ru.

Овен

Пусть 2024 год будет успешным для карьеры овнов. В апреле придется работать особенно усердно, и, возможно, начальство не оценит ваши усилия. Но уже летом труды окупятся, и вы получите повышение или бонусы. Противоречивым месяцем будет август. Некоторые коллеги будут препятствовать вашему развитию, но игнорируйте конфликты и продолжайте работать. С начала осени ваша карьера снова взлетит, а это хорошее время для начала нового бизнеса.

Телец

В 2024 году у вас будет все для продвижения в карьере. Особенно в апреле и декабре. Рассчитывайте на бонусы и новые возможности. Отношения с коллегами будут позитивными, и кто-то может стать вашим другом. Не ждите успеха мгновенно, но он обязательно придет.

Близнецы

Не предавайтесь желанию заработать быстрые деньги. Выбирайте перспективную работу, даже если она менее прибыльна. Первая половина года будет плодотворной, но вторая может принести выгорание. Не забывайте о стратегическом планировании и делайте выборы осознанно.

Рак

У вас сверхсилы в первой половине 2024 года. Работа идет легко, идеи летают в голове. По второй половине года ожидайте повышения и успеха. Не обращайте внимания на зависть других и продолжайте развиваться.

Лев

Первая половина 2024 года будет удачной. Получайте верные предложения и стабильно развивайтесь. Избегайте турбулентных месяцев и оставайтесь фокусированными. Поиск новой работы в период с 1 июня по 12 июля будет успешным.

Дева

Вам удается преуспеть в первой половине 2024 года. Не делитесь своими амбициями и продолжайте работать усердно. Остерегайтесь заговоров и продолжайте стабильно двигаться вперед.

Весы

2024 год — лучшее время для смены работы или открытия бизнеса. Столкнувшись с трудностями, помните о вашем оптимизме и удаче. Выбирайте стабильность в апреле и помните, что неудачи неизбежны, но они не должны вас остановить.