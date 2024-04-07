Карьерный гороскоп 2024: Дев ожидает ошеломительный успех, а Водолеи получат работу мечты

Карьерный гороскоп на 2024 год для всех знаков зодиака. Многих ждут изменения, рост карьеры и дополнительный доход. Новый год предвещает хорошие новости в сфере труда и деловых отношений.



Овен



2024 год будет удачным для овнов в плане карьеры. Вас ждет повышение или увеличение заработной платы. Возможно, в апреле придется работать особенно усердно, однако эти усилия не пройдут даром. Летом вас ожидает вознаграждение и внимание начальства. Август может быть непростым, но игнорируйте сплетни и конфликты, просто делайте свою работу. Осенью ваша карьера взлетит, и это будет отличное время для начала нового бизнеса.



Телец



У тельцов в 2024 году будут все шансы на продвижение по карьерной лестнице. В апреле и декабре вас ждут новые проекты и ответственные задания. Ваши усилия не пройдут незамеченными, и вы сможете рассчитывать на бонусы или повышение. Год также благоприятен для отношений с коллегами, которые будут поддерживающими и дружелюбными.



Близнецы





2024 год предостерегает близнецов от легких и нестабильных заработков. Лучше поставить на перспективную работу, даже если она менее прибыльна. Первая половина года будет успешной, но во второй возможно выгорание. Для удержания позиций важно поддерживать хорошие отношения с руководством и коллегами.В первой половине 2024 года вы будете иметь сверхсилы для работы и творчества. Вырывайтесь вперед и не бойтесь новых вызовов. Вторая половина года обещает повышение в должности или зарплате. Работайте усердно и не обращайте внимания на зависть окружающих.Первая половина 2024 года будет удачной для львов. Вторая половина года может быть насыщена работой, но это временное явление. Период с июня по июль подходит для смены работы, так что внимательно выбирайте свое будущее место трудоустройства.В первой половине 2024 года вас ждет признание со стороны начальства и возможное повышение. Будьте осторожны с амбициями и отношениями с коллегами. Не теряйте голову от успеха и сохраняйте профессионализм.

Весы

2024 год представляет собой благоприятное время для начала нового бизнеса или смены рабочей деятельности для Весов. Несмотря на возможные трудности, ваш естественный оптимизм и удачливость помогут вам их преодолеть. В то же время, апрель может быть немного нестабильным периодом, когда у вас будет много задач и неустойчивый график, что может привести к мыслям о смене работы. Решение остаться или уйти лежит только на вас. Если решите уволиться, вы скоро найдете новую работу, а если останетесь, трудности точно закончатся через несколько месяцев.

Наилучшее время для карьеры и новых проектов для Весов наступит с августа и продлится до конца года. В это время вам могут поступить выгодные предложения по работе или, если вы решили открыть бизнес, все пойдет успешно.

Скорпион

В апреле у Скорпионов может произойти повышение, но возможны и конфликты с сотрудниками. Однако не стоит ввязываться в войну (хотя вы обычно любите одерживать победы). В этой ситуации ваше терпение становится выигрышной стратегией, и если применить его, конфликты рассеются сами по себе.

Стрелец

В первой половине года у Стрельцов может возникнуть ощущение "синдрома самозванца" — сомнения в своей способности выполнять работу и страх, что вас наняли случайно. Это может быть связано с большим объемом работы.

С апреля по август возможен пик перегрузки, когда вас может охватить желание бросить все и уйти. Такое решение может оказаться успешным, однако не торопитесь уходить: начните искать новую работу, прежде чем принять окончательное решение.

Сентябрь, ноябрь и декабрь — самые удачные месяцы для карьеры Стрельцов. В этот период вы можете получить повышение или прибавку к заработной плате, а также укрепить отношения с коллегами. Главное — не делиться своими планами ни с кем. Это может показаться слишком самоуверенным и негативно отразиться на вашей репутации.

Козерог

В первой половине 2024 года для Козерогов наступит период признания от начальства: ваш руководитель поймет, что можете быть надежным сотрудником и, возможно, захочет поддержать вас. Все это благодаря вашему трудолюбию и энтузиазму, благодаря которым вы с легкостью беретесь за разные задачи и справляетесь с ними досрочно.

Наиболее успешным месяцем для вас будет ноябрь. Вы можете получить работу мечты, повышение или увеличение зарплаты. Другие удачные месяцы — апрель и август, которые подходят для переезда, смены деятельности и открытия бизнеса.

Водолей

С июля по август у Водолеев будет возможность получить должность своей мечты или значительное повышение. Период с августа по октябрь благоприятен для смены работы, если такая возможность планируется. Даже при кардинальной смене деятельности вас ждет успех. Самым благоприятным месяцем для карьеры является декабрь: стресс на работе утихнет, а ваш график станет более стабильным.

Рыбы

Если вам хочется сменить место работы, то в апреле, а также с августа по сентябрь, у вас может появиться выгодное предложение о работе за границей. Однако стоит остерегаться конфликтов с коллегами: ваши слова могут быть неправильно поняты, поэтому следите за тем, что говорите.