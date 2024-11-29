Капустные котлеты из СССР: наивкуснейший рецепт, даже дети оценят

Капустные котлеты — это не просто блюдо, а настоящий привет из прошлого. В Советском Союзе такие котлеты готовили в каждой семье: они были доступными, вкусными и удивительно сытными.

Несмотря на свою простоту, это блюдо покоряло сердца даже самых привередливых маленьких гурманов. Сегодня мы поделимся рецептом тех самых капустных котлет, которые легко приготовить и которые точно придутся по вкусу вашим близким.

Почему капустные котлеты так популярны?

Во времена СССР капустные котлеты являлись не только экономичным, но и полезным вариантом для семейного стола. Основной компонент — белокочанная капуста, богатая витаминами и клетчаткой. Благодаря правильной обработке капуста становится нежной, а котлеты приобретают мягкий вкус с легким сладковатым оттенком.

И самое главное — их с удовольствием едят даже дети, которые обычно не слишком любят овощи.

Ингредиенты для рецепта

Для приготовления потребуется:

Белокочанная капуста — 500 г

Куриное яйцо — 1 шт.

Манная крупа — 3 ст. ложки

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик (по желанию)

Соль и перец — по вкусу

Панировочные сухари — для обжаривания

Растительное масло — для жарки

Как приготовить капустные котлеты

Подготовьте капусту. Нарежьте капусту мелкими кусочками и отварите в подсоленной воде 5-7 минут, пока она не станет мягкой. Затем откиньте на дуршлаг, чтобы удалить лишнюю воду. Измельчите ингредиенты. Перемелите капусту, лук и чеснок (если используете) через мясорубку или измельчите в блендере. Добавьте манку. В получившуюся массу добавьте манную крупу, яйцо, соль и перец. Тщательно перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы манка набухла. Формируйте котлеты. Сформируйте небольшие котлетки, обваляйте их в панировочных сухарях. Обжаривайте. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте котлеты с двух сторон до золотистой корочки.

Советы для идеальных капустных котлет

Если масса слишком жидкая, добавьте немного больше манки или ложку муки.

Для более нежного вкуса можно добавить 1-2 ложки сметаны в капустную массу.

Подавайте с соусом. Капустные котлеты отлично сочетаются с домашней сметаной, чесночным соусом или томатным кетчупом.

Почему дети их обожают?

Капустные котлеты имеют мягкую текстуру и аппетитную корочку, которая нравится даже самым маленьким. А если подать их с ярким соусом или овощным гарниром, дети будут кушать с удовольствием и просить добавки.

Ностальгия и польза в одном блюде

Капустные котлеты из СССР — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое легко приготовить из самых простых продуктов. Попробуйте приготовить их по этому рецепту, чтобы ощутить вкус детства и поделиться им с семьей.

