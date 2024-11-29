Капустные котлеты из СССР: наивкуснейший рецепт, даже дети оценят
rutube.ru
Капустные котлеты — это не просто блюдо, а настоящий привет из прошлого. В Советском Союзе такие котлеты готовили в каждой семье: они были доступными, вкусными и удивительно сытными.
Несмотря на свою простоту, это блюдо покоряло сердца даже самых привередливых маленьких гурманов. Сегодня мы поделимся рецептом тех самых капустных котлет, которые легко приготовить и которые точно придутся по вкусу вашим близким.
Почему капустные котлеты так популярны?
Во времена СССР капустные котлеты являлись не только экономичным, но и полезным вариантом для семейного стола. Основной компонент — белокочанная капуста, богатая витаминами и клетчаткой. Благодаря правильной обработке капуста становится нежной, а котлеты приобретают мягкий вкус с легким сладковатым оттенком.
И самое главное — их с удовольствием едят даже дети, которые обычно не слишком любят овощи.
Ингредиенты для рецепта
Для приготовления потребуется:
- Белокочанная капуста — 500 г
- Куриное яйцо — 1 шт.
- Манная крупа — 3 ст. ложки
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик (по желанию)
- Соль и перец — по вкусу
- Панировочные сухари — для обжаривания
- Растительное масло — для жарки
Как приготовить капустные котлеты
- Подготовьте капусту. Нарежьте капусту мелкими кусочками и отварите в подсоленной воде 5-7 минут, пока она не станет мягкой. Затем откиньте на дуршлаг, чтобы удалить лишнюю воду.
- Измельчите ингредиенты. Перемелите капусту, лук и чеснок (если используете) через мясорубку или измельчите в блендере.
- Добавьте манку. В получившуюся массу добавьте манную крупу, яйцо, соль и перец. Тщательно перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы манка набухла.
- Формируйте котлеты. Сформируйте небольшие котлетки, обваляйте их в панировочных сухарях.
- Обжаривайте. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте котлеты с двух сторон до золотистой корочки.
Советы для идеальных капустных котлет
- Если масса слишком жидкая, добавьте немного больше манки или ложку муки.
- Для более нежного вкуса можно добавить 1-2 ложки сметаны в капустную массу.
- Подавайте с соусом. Капустные котлеты отлично сочетаются с домашней сметаной, чесночным соусом или томатным кетчупом.
Почему дети их обожают?
Капустные котлеты имеют мягкую текстуру и аппетитную корочку, которая нравится даже самым маленьким. А если подать их с ярким соусом или овощным гарниром, дети будут кушать с удовольствием и просить добавки.
Ностальгия и польза в одном блюде
Капустные котлеты из СССР — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое легко приготовить из самых простых продуктов. Попробуйте приготовить их по этому рецепту, чтобы ощутить вкус детства и поделиться им с семьей.
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