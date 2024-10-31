Каникулы переносят из-за обстановки в стране: новогодние выходные 2024-2025 уже не будут такими, как раньше
PROKAZAN
Минтруд Российской Федерации представил обновленный график праздничных дней на следующий год, направленный на повышение качества жизни граждан и создание сбалансированного режима работы и отдыха.
Основные изменения включают:
- Длинные новогодние каникулы: с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, что даст россиянам 11 дней отдыха для полноценного восстановления и времени с семьей.
- Разделение майских выходных: первый период с 1 по 4 мая (празднование Дня весны и труда) и второй — с 8 по 11 мая в честь Дня Победы, что позволит отметить оба значимых праздника.
- 31 декабря — официальный выходной: чтобы у граждан была возможность подготовиться к Новому году и провести этот день с близкими.
По мнению Минтруда, такие изменения благоприятно скажутся на здоровье и продуктивности граждан, позволяя заранее планировать отдых, лучше справляться со стрессом и поддерживать баланс между работой и личной жизнью.
Дополнительные преимущества нового графика:
- Снижение уровня стресса: длительные отпускные периоды помогут снять напряжение и улучшить психологическое состояние.
- Увеличение производительности: отдых позволит восстановить силы и вернуться к работе с новыми силами.
- Создание более справедливого режима: разделение майских выходных позволит отметить оба праздника полноценно, не отдыхая по нескольку дней кряду.
Новый график праздничных дней — это шаг в сторону улучшения качества жизни россиян, позволяющий сделать рабочий год более эффективным и сбалансированным.
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