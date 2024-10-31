Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Каникулы переносят из-за обстановки в стране: новогодние выходные 2024-2025 уже не будут такими, как раньше

Минтруд Российской Федерации представил обновле...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

Минтруд Российской Федерации представил обновленный график праздничных дней на следующий год, направленный на повышение качества жизни граждан и создание сбалансированного режима работы и отдыха.

Основные изменения включают:

  1. Длинные новогодние каникулы: с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, что даст россиянам 11 дней отдыха для полноценного восстановления и времени с семьей.
  2. Разделение майских выходных: первый период с 1 по 4 мая (празднование Дня весны и труда) и второй — с 8 по 11 мая в честь Дня Победы, что позволит отметить оба значимых праздника.
  3. 31 декабря — официальный выходной: чтобы у граждан была возможность подготовиться к Новому году и провести этот день с близкими.

По мнению Минтруда, такие изменения благоприятно скажутся на здоровье и продуктивности граждан, позволяя заранее планировать отдых, лучше справляться со стрессом и поддерживать баланс между работой и личной жизнью.

Дополнительные преимущества нового графика:

  • Снижение уровня стресса: длительные отпускные периоды помогут снять напряжение и улучшить психологическое состояние.
  • Увеличение производительности: отдых позволит восстановить силы и вернуться к работе с новыми силами.
  • Создание более справедливого режима: разделение майских выходных позволит отметить оба праздника полноценно, не отдыхая по нескольку дней кряду.

Новый график праздничных дней — это шаг в сторону улучшения качества жизни россиян, позволяющий сделать рабочий год более эффективным и сбалансированным.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

17 часов назад

Татарстанская семья бойца СВО лишилась денег, вложившись в кооператив

Новости России

13 часов назад

Государственная Третьяковская галерея представляет выставку «Передвижники» (0+) при поддержке ВТБ

уличный клоп в квартире

Новости Казани

день назад

СИЗО №1 в Казани переедет

Интересное в Казани

2 дня назад

Как использовать осенний урожай: пять оригинальных рецептов заготовок

заменить замок в металлической двери в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Уже в начале ноября Татарстан завалит снегом

Новости Казани

день назад

В Казани Дом культуры имени Ленина эвакуировали из-за сообщения о минировании

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане сосед от злости задавил бабушку у подъезда

Новости Татарстана

день назад

Гигантский лимон весом в 1,3 кг вырастила семья из Татарстана

Новости Казани

час назад

В Казани перенесли открытие терм
Новости Казани
2 дня назад

«Мега» отказалась от термального комплекса и кинотеатра

В следующем году в планах открыть 3 крупных про...

Новости Казани

37 минут назад

Водитель иномарки сбил 73-летнюю бабушку в Казани

Интересное в Казани

16 часов назад

Можно получить свой дом за месяц, но есть нюансы: рассказываем про один из самых быстрых способов строительства в Казани

Новости Татарстана

15 часов назад

Йодированная соль: правда ли, что она опасна для людей и почему

Новости Татарстана

15 часов назад

31 октября в Татарстане ожидаются туман и ветер до 21 м/с
В Казани с 31 октября по 6 декабря сузят дорогу...
Новости Казани
22 минуты назад

В Казани с 31 октября по 6 декабря сузят дорогу на улице Гаврилова

Новости Казани

17 часов назад

В Казани может открыться индустриальный парк

Новости Татарстана

17 часов назад

Подписан указ о праздновании 400-летия Челнов в 2026 году

Новости Казани

20 часов назад

Казань обогнала Москву и Питер по росту цен на аренду жилья
Гастрономическое удовольствие в центре города: ...
Интересное в Казани
4 дня назад

Гастрономическое удовольствие в центре города: редакция рекомендует, где вкусно поесть в Казани