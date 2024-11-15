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Каникулы отменяются из-за обстановки в стране: новогодние выходные 2024-2025 уже не будут прежними

Согласно постановлению Правительства Российской...

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Согласно постановлению Правительства Российской Федерации, новогодние каникулы в 2024–2025 годах продлятся с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно. Таким образом, россияне получат 11 дней для отдыха и празднования.

Техника безопасности в зимний период

Зимние каникулы — время активного отдыха на свежем воздухе. Однако важно помнить о правилах безопасности:

  • Одежда и обувь: выбирайте теплую, многослойную одежду и нескользящую обувь, чтобы избежать переохлаждения и травм.
  • Передвижение по улицам: будьте осторожны на обледенелых тротуарах и дорогах, чтобы избежать падений.
  • Катание на санках и лыжах: используйте специально оборудованные места для катания, избегайте спусков рядом с дорогами и водоемами.
  • Пожарная безопасность: при использовании пиротехники соблюдайте инструкции и держитесь на безопасном расстоянии от зданий и людей.

Идеи для зимнего отдыха

Провести зимние каникулы можно разнообразно и интересно:

  • Активный отдых: катание на коньках, лыжах, сноуборде или санках. Многие города предлагают оборудованные катки и лыжные трассы.
  • Культурные мероприятия: посещение театров, музеев, выставок и концертов, которые часто организуются в праздничные дни.
  • Путешествия: поездки в другие города или на природу. Зимние пейзажи России впечатляют своей красотой.
  • Домашний уют: время, проведенное с семьей за настольными играми, просмотром фильмов или совместным приготовлением праздничных блюд.
  • Благотворительность: участие в волонтерских акциях, помощь нуждающимся или организация праздника для детей.

Планируя каникулы, учитывайте погодные условия и соблюдайте меры предосторожности. Пусть предстоящие праздники принесут радость, тепло и незабываемые впечатления!

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