Каникулы отменяются из-за обстановки в стране: новогодние выходные 2024-2025 уже не будут прежними

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации, новогодние каникулы в 2024–2025 годах продлятся с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно. Таким образом, россияне получат 11 дней для отдыха и празднования.

Техника безопасности в зимний период

Зимние каникулы — время активного отдыха на свежем воздухе. Однако важно помнить о правилах безопасности:

Одежда и обувь: выбирайте теплую, многослойную одежду и нескользящую обувь, чтобы избежать переохлаждения и травм.

Передвижение по улицам: будьте осторожны на обледенелых тротуарах и дорогах, чтобы избежать падений.

Катание на санках и лыжах: используйте специально оборудованные места для катания, избегайте спусков рядом с дорогами и водоемами.

Пожарная безопасность: при использовании пиротехники соблюдайте инструкции и держитесь на безопасном расстоянии от зданий и людей.

Идеи для зимнего отдыха

Провести зимние каникулы можно разнообразно и интересно:

Активный отдых: катание на коньках, лыжах, сноуборде или санках. Многие города предлагают оборудованные катки и лыжные трассы.

Культурные мероприятия: посещение театров, музеев, выставок и концертов, которые часто организуются в праздничные дни.

Путешествия: поездки в другие города или на природу. Зимние пейзажи России впечатляют своей красотой.

Домашний уют: время, проведенное с семьей за настольными играми, просмотром фильмов или совместным приготовлением праздничных блюд.

Благотворительность: участие в волонтерских акциях, помощь нуждающимся или организация праздника для детей.

Планируя каникулы, учитывайте погодные условия и соблюдайте меры предосторожности. Пусть предстоящие праздники принесут радость, тепло и незабываемые впечатления!

