Каникулы осенью у школьников перенесли: дети в шоке, их родители тоже против
Министерство образования и науки Татарстана подготовило неожиданный "подарок" для казанских школьников и их родителей: осенние каникулы в столице республики начнутся раньше срока.
Когда отдыхаем?
Казанские школьники отправятся на осенние каникулы уже 21 октября, отдых продлится до 28 октября. А вот у учащихся других школ Татарстана каникулы пройдут в обычные сроки - с 1 по 6 ноября.
В чем причина?
Причины такого решения в Министерстве образования РТ пока не комментируют. По одной из версий, перенос каникул может быть связан с проведением саммита БРИКС, который состоится в Казани.
- Что еще важно знать о каникулах?
- Зимние каникулы: с 30 декабря по 8 января.
- Весенние каникулы: с 22 по 31 марта.
- Летние каникулы: с 27 мая.
Ранний старт осенних каникул в Казани - это приятный сюрприз для школьников и дополнительная головная боль для родителей, которым придется оперативно менять планы на отдых.
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