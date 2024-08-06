Каникулы осенью у школьников перенесли: дети в шоке, их родители тоже против

Министерство образования и науки Татарстана подготовило неожиданный "подарок" для казанских школьников и их родителей: осенние каникулы в столице республики начнутся раньше срока.

Когда отдыхаем?

Казанские школьники отправятся на осенние каникулы уже 21 октября, отдых продлится до 28 октября. А вот у учащихся других школ Татарстана каникулы пройдут в обычные сроки - с 1 по 6 ноября.

В чем причина?

Причины такого решения в Министерстве образования РТ пока не комментируют. По одной из версий, перенос каникул может быть связан с проведением саммита БРИКС, который состоится в Казани.

Что еще важно знать о каникулах?

Зимние каникулы: с 30 декабря по 8 января.

Весенние каникулы: с 22 по 31 марта.

Летние каникулы: с 27 мая.

Ранний старт осенних каникул в Казани - это приятный сюрприз для школьников и дополнительная головная боль для родителей, которым придется оперативно менять планы на отдых.