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Каникулы меняют из-за обстановки в стране: новогодние выходные 2024-2025 уже не будут такими, как раньше

Министерство труда России анонсировало новые из...

mos.ru

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Министерство труда России анонсировало новые изменения в графике праздничных и выходных дней на ближайшие два года.

Основная цель реформы — оптимизировать баланс между работой и отдыхом, чтобы обеспечить гражданам более продуманный и удобный календарь праздников. Предусмотренные изменения включают продлённые новогодние каникулы и разделённые майские праздники, что, по мнению министерства, улучшит качество жизни и здоровье граждан.

Продлённые новогодние каникулы: отдых для всей семьи

В 2025 году россияне получат возможность провести новогодние праздники с 29 декабря 2024 года до 8 января 2025 года. По словам представителей Минтруда, такие продолжительные каникулы помогут людям не только восстановить силы после года, но и провести время с близкими в уютной домашней обстановке, подготовиться к началу нового рабочего сезона. Долгожданный отдых в зимний период позволит гражданам полностью расслабиться и вернуться к работе с новыми силами.

Майские праздники: две волны для традиций и отдыха

Министерство также разделит майские праздники на два периода: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Такое решение направлено на то, чтобы россияне могли отметить сразу два значимых праздника — День весны и труда, а также День Победы. Это изменение позволит гражданам принимать участие в праздничных мероприятиях, укрепляя семейные и патриотические ценности.

Новый выходной: 31 декабря в праздничном календаре

Ещё одной важной новостью станет добавление 31 декабря в список официальных выходных в 2025 году. Эта инициатива Минтруда поможет россиянам более спокойно подготовиться к Новому году, а также даст возможность провести канун праздника с близкими, избегая лишней суеты и спешки.

Полный список праздничных дней в 2025 году

Министерство труда утвердило следующие даты праздничных дней на 2025 год:

с 1 по 7 января (новогодние каникулы),

с 22 по 23 февраля (День защитника Отечества),

с 8 по 9 марта (Международный женский день),

с 1 по 4 мая (День весны и труда),

с 8 по 11 мая (День Победы),

с 12 по 15 июня (День России),

с 2 по 4 ноября (День народного единства),

31 декабря (канун Нового года).

Влияние изменений на жизнь россиян

Продление новогодних каникул и гибкое распределение праздничных выходных позволит россиянам лучше планировать свой отдых и распределять рабочую нагрузку в течение года. Подход Министерства труда направлен на улучшение качества жизни, повышения работоспособности и укрепление здоровья россиян.

Шаг к улучшению условий жизни

Эти изменения в графике праздничных и выходных дней станут важным шагом на пути к созданию благоприятных условий для жизни и благополучия граждан. Министерство труда уверено, что продуманный календарь праздников положительно скажется на здоровье и настроении россиян, создавая лучшие условия для отдыха и продуктивного труда.

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