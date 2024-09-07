Камер на дорогах станет в разы меньше: важное обновление в ПДД вступило в силу в сентябре 2024

В сентябре 2024 года российских водителей ожидают значительные изменения в законодательстве, направленные на ужесточение некоторых норм и предоставление новых возможностей для обжалования штрафов.

Важные корректировки коснутся как наказаний за нарушения, так и процедур контроля на дорогах.

Ужесточение наказаний и обновление требований

Одно из ключевых нововведений – это более строгие меры против водителей, которые избегают оплату проезда по платным трассам. Такие действия теперь будут встречать более жесткую реакцию со стороны правоохранительных органов. Водителям также придется обновить состав аптечек в своих автомобилях, чтобы соответствовать новым требованиям безопасности.

Изменения в установке дорожных камер

С 1 сентября вступят в силу изменения, касающиеся установки и эксплуатации систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Как сообщает издание «Коммерсантъ», большое количество несертифицированных устройств будет отключено. Это связано с введением строгих правил, которые определяют конкретные места для установки таких систем. Теперь камеры должны размещаться только в определенных, четко оговоренных правительством локациях, таких как аварийно-опасные участки, перекрестки и пешеходные переходы.

Больше шансов оспорить штрафы

Нововведения также коснутся процесса обжалования штрафов. Учитывая новые требования к установке камер, водители получат больше оснований для оспаривания штрафов, связанных с нарушениями, засвеченными на видео. Если доказать, что камера установлена с нарушением новых правил, штраф может быть аннулирован.

Расстояние между камерами и предупреждающие знаки

Также будут введены новые правила, касающиеся расстояния между камерами – минимум 1 км в населенных пунктах и 5 км за их пределами. Это должно предотвратить ситуации, когда водители получают множество штрафов за одно и то же нарушение. Зоны контроля скорости начнутся на расстоянии 150–300 метров после предупреждающего знака, что дает водителям время для корректировки скорости.

Централизация обработки данных с камер

Еще одним значительным изменением станет передача всех данных с дорожных камер непосредственно в Министерство внутренних дел, что исключит возможность манипуляций со стороны региональных властей, которые ранее могли использовать штрафы как источник дохода.

Эти изменения предназначены для улучшения дорожной безопасности и справедливости в обращении с нарушениями ПДД, а также для обеспечения более честного и прозрачного контроля за дорожным движением в России.