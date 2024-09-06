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Камер на дорогах станет в разы меньше: важное обновление в ПДД вступило в силу в сентябре

С 1 сентября вступают в силу новые правила, рег...

drive2.ru

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С наступлением сентября 2024 года российских автомобилистов ждут важные изменения в правилах дорожного движения. Помимо ужесточения наказаний за неоплаченный проезд по платным дорогам и обновления состава автомобильной аптечки, водителям будет проще оспорить штрафы, выписанные на основании данных с дорожных камер.

Нововведения в установке дорожных камер

С 1 сентября вступают в силу новые правила, регулирующие установку и функционирование систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Это касается, в первую очередь, сертификации и расположения дорожных камер. Множество несертифицированных устройств будет отключено, что уже предупредили источники из «Коммерсантъ».

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников подчеркнул, что основная задача — исключить излишние камеры и перенести их на участки, где они действительно необходимы для предотвращения ДТП. Также, новые правила предписывают устанавливать камеры на определенных и четко оговоренных местах, таких как аварийно-опасные участки дорог, перекрестки и пешеходные переходы.

Изменения в расположении камер

Существенные изменения коснутся и расстояния между камерами — теперь оно должно составлять не менее одного км в населенных пунктах и пяти км за их пределами. Это мера направлена на то, чтобы водители не получали множественные штрафы за одно и то же нарушение. Зона контроля скорости начнет действовать на расстоянии от 150 до 300 метров после соответствующего знака, в зависимости от места установки камеры.

Запрет на обработку данных камер региональными властями

В рамках нововведений, обработка данных с дорожных камер перейдет исключительно в ведение МВД, что исключит возможность использования камер региональными властями для пополнения бюджета через штрафы.

Эти меры предполагаются повысить прозрачность и справедливость использования систем видеофиксации нарушений, а также улучшить общую дорожную безопасность. Новые правила призваны сделать штрафы более обоснованными и дать водителям больше возможностей для защиты своих прав.

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