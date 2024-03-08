Новости России
· Ульяна Сенько

Какими будут границы России в будущем? Срочное заявление Медведева

Какими будут границы России в будущем? Срочное заявление Медведева

vm.ru

Подписаться в Telegram

Замруководитель Совета безопасности РФ, Дмитрий Медведев, поднял важные вопросы о границах России и их значении в современном и будущем контексте.

Медведев отметил, что необходимо осознать, как эти границы определены сегодня, как они эволюционировали на протяжении веков и какими они могут стать в будущем. Он подчеркнул, что эти вопросы не являются простыми или риторическими, а представляют собой обсуждение базовой системы координат, в рамках которой функционирует страна, мыслит и действует.

Выступая на мероприятии, зампредседатель Совбеза призвал оппонентов России не пытаться забрать у нее чужую землю, однако подчеркнул, что Россия не собирается отказываться от своей территории. Он напомнил о значимости исторических событий, таких как взятие Парижа русскими войсками 210 лет назад, отметив, что это было сделано для обеспечения интересов Российской Империи и ее союзников, и чтобы устранить прямую военную угрозу.

Медведев заключил, что стране необходимо было защищать себя и своих союзников, и подчеркнул, что подобные действия были необходимы в прошлом, несмотря на сложность их реализации, пишет newsland.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Огонь мигом потушили»: стали известны детали пожара в казанском танковом училище

Новости Татарстана

8 часов назад

Шипачев предположил, почему «Автомобилист» выиграл все гостевые матчи

дезинсекция от клопов в москве цена

Новости Татарстана

день назад

Лыжница Степанова оценила призовые на «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

день назад

Девушек-курьеров Казани призвали позаботиться о себе

ремонт плейстейшен 4 в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Сотрудники ГИБДД поймали за ночь 13 пьяных водителей

Новости Татарстана

7 часов назад

Билялетдинов заявил, что ему не нужно думать об отставке после вылета из плей-офф
Лонгриды
2 дня назад

Главный строитель РТ Равиль Зиганшин насмерть задавил пенсионера: что известно о страшном ДТП

Главный строитель РТ Равиль Зиганшин насмерть задавил пенсионера: что известно о страшном ДТП

Новости Казани

2 дня назад

Казанским цветочным задерживают поставки на европейской таможне

Новости Татарстана

2 дня назад

Главное управление ветеринарии РТ: Много скота и птицы завозят нелегально

Новости Татарстана

2 дня назад

В Татарстане на 13% упал индекс промышленного производства в январе 2024 года

Новости Татарстана

2 дня назад

Исполком Казани выкупит два аварийных дома для муниципальных нужд
Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта
Лонгриды
2 дня назад

Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта

Новости Казани

2 дня назад

На крупных стройках Казани провели рейды в поисках призывников

Новости Татарстана

2 дня назад

В Татарстане подорожала потребительская корзина

Новости Татарстана

2 дня назад

Деревня под Казанью требует Минниханова перенести завод резиновых изделий
Масленица уже близко: редакция подготовила 5 секретных рецептов приготовления блинов
Интересное в Казани
5 дней назад

Масленица уже близко: редакция подготовила 5 секретных рецептов приготовления блинов