Замруководитель Совета безопасности РФ, Дмитрий Медведев, поднял важные вопросы о границах России и их значении в современном и будущем контексте.

Медведев отметил, что необходимо осознать, как эти границы определены сегодня, как они эволюционировали на протяжении веков и какими они могут стать в будущем. Он подчеркнул, что эти вопросы не являются простыми или риторическими, а представляют собой обсуждение базовой системы координат, в рамках которой функционирует страна, мыслит и действует.

Выступая на мероприятии, зампредседатель Совбеза призвал оппонентов России не пытаться забрать у нее чужую землю, однако подчеркнул, что Россия не собирается отказываться от своей территории. Он напомнил о значимости исторических событий, таких как взятие Парижа русскими войсками 210 лет назад, отметив, что это было сделано для обеспечения интересов Российской Империи и ее союзников, и чтобы устранить прямую военную угрозу.

Медведев заключил, что стране необходимо было защищать себя и своих союзников, и подчеркнул, что подобные действия были необходимы в прошлом, несмотря на сложность их реализации, пишет newsland.