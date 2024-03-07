В своем выступлении в рамках марафона «Знание.Первые», замруководитель Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул важность осознания текущих и потенциальных границ России.

Он отметил изменчивость границ на протяжении столетий и их потенциальную эволюцию в будущем.

Медведев подчеркнул, что эти вопросы неоднозначны и несут в себе серьезный смысл. Он подчеркнул значение базовой системы координат, определяющей существование и действия страны.

Зампредседателя Совбеза призвал противников России осознать, что Россия не желает чужой земли, но будет отстаивать свою. Он напомнил об исторических событиях, таких как взятие Парижа русскими войсками 210 лет назад, подчеркнув, что тогдашние действия России были направлены на обеспечение безопасности и устранение военной угрозы, а не на территориальное расширение, сообщает newsland.com.