Как выбираться из снежного плена или со льда: советы автоэксперта

Суровая зима нередко преподносит автомобилистам неприятные сюрпризы в виде снежных заносов и обледенелых дорог. Оказаться в снежном плену или на скользком льду – стрессовая ситуация для любого водителя.

Чтобы выехать из снежного сугроба или ледяного участка без ущерба для автомобиля и нервов, автоэксперты делятся проверенными рекомендациями.

1. Подготовка к зимнему сезону — залог успеха

Перед началом зимнего сезона важно проверить автомобиль: качественная зимняя резина с хорошим протектором, исправные тормоза и системы стабилизации значительно уменьшат шансы застрять. Также полезно иметь в машине минимальный «зимний набор» – лопату, песок, цепи на колеса и прочные буксировочные тросы.

2. Правильные действия, если автомобиль застрял в снегу

Если машина угодила в снежный занос и колеса утопают в сугробе, действуйте поэтапно:

Не жмите резко на газ. Попытки резко выехать только усугубят ситуацию, так как колеса пробуксуют и еще глубже «засядут» в снегу. Попробуйте раскачать машину. Плавно переключайте передачи вперед-назад (например, на автомате между режимами Drive и Reverse), чтобы раскачать машину. Это движение может помочь вам выбраться, создавая небольшую колею. Используйте коврики под колеса. Положите под ведущие колеса коврики или резиновые маты, чтобы улучшить сцепление с поверхностью. Если ковриков под рукой нет, подойдет песок или даже ветки. Попробуйте присыпать песком или солью. Посыпьте место под колесами песком, солью или даже кошачьим наполнителем, чтобы повысить сцепление.

3. Выход из ледяной ловушки

Обледенелая дорога или стоянка может стать настоящей ловушкой, так как колеса машины легко пробуксуют и потеряют сцепление. Вот что можно сделать в этой ситуации:

Снизьте давление в шинах. Небольшое снижение давления улучшает сцепление колеса с дорогой. Однако это нужно делать осторожно, чтобы не повредить шину. Аккуратно поворачивайте рулем. Поверните рулевое колесо влево и вправо, создавая движение, которое может ослабить ледяной покров под колесами. Избегайте резких движений. Плавно нажимайте на педаль газа и не пытайтесь резко трогаться. Резкие маневры только увеличат пробуксовку и риск усугубить ситуацию.

4. Спасение с помощью буксировочного троса

Если все попытки выбраться самостоятельно не помогли, лучше воспользоваться буксировочным тросом и попросить о помощи другой автомобиль. Важно следовать правилам буксировки:

Прикрепите трос к креплениям для буксировки (обычно они расположены спереди и сзади автомобиля). Сигнализируйте о начале движения. Водители обоих автомобилей должны плавно тронуться, чтобы избежать рывков, которые могут повредить трос или нарушить сцепление.

5. Профилактика для сложных зимних условий

Чтобы уменьшить риск попадания в снежный или ледяной плен, автоэксперты рекомендуют:

Избегать парковки на участках с глубоким снегом или скользким льдом. Следить за уровнем топлива — это позволит оставаться в тепле и ожидать помощи, если застрянете вдали от города. Проверять заряд телефона и иметь наготове контактные номера служб экстренной помощи.

Суровая зима требует внимательности и знаний от каждого водителя. Соблюдая эти рекомендации и подготавливая автомобиль к зимним условиям, вы сможете преодолеть трудности и безопасно добраться до пункта назначения, даже если попадете в снежный занос или на ледяной участок дороги.

