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Как водителю выбраться из снежного плена или со льда: советы автоэксперта

Зима — это не только волшебные пейзажи, но и на...

29.ru

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Зима — это не только волшебные пейзажи, но и настоящая проверка на прочность для автомобилистов. Снежные заносы и гололед становятся частой причиной пробок и затруднений на дороге.

Что делать, если ваш автомобиль оказался в снежном плену или застрял на скользкой дороге? Автоэксперт Максим Орлов делится практическими рекомендациями, которые помогут справиться с неприятной ситуацией и избежать серьезных проблем.

1. Не паникуйте и не усугубляйте проблему

Первое, что нужно сделать, — это остановиться и оценить ситуацию. Частая ошибка водителей — резкие попытки вырваться из снежного заноса, что приводит к пробуксовке колес и только глубже закапывает машину в снег.

  • Совет: уберите ногу с газа, выключите передачу и осмотрите, насколько сильно автомобиль завяз в снегу или на льду.

2. Используйте правильную технику вывода из снега

Если автомобиль увяз, попробуйте метод «раскачки». Этот способ подразумевает плавное движение вперед-назад, которое помогает освободить автомобиль из снежного плена.

Как сделать:

  1. Переключайтесь между первой передачей и задним ходом.
  2. Нажимайте на газ постепенно, чтобы колеса не буксовали.
  3. Постарайтесь создать траекторию, по которой машина сможет выехать.

3. Подручные средства для улучшения сцепления

Если колеса буксуют на месте, необходимо увеличить сцепление с поверхностью. Для этого можно использовать:

  • Коврики из салона автомобиля. Подложите их под ведущие колеса.
  • Песок, соль или золу. Если у вас есть запас в багажнике, рассыпьте их перед колесами.
  • Ветви или доски. В лесу или рядом с дорогой можно найти подходящие материалы для подкладывания под колеса.

4. Отключите системы стабилизации

Современные автомобили оснащены системами стабилизации (ESP), которые могут мешать выбраться из сложной ситуации. Отключите их, чтобы получить больше контроля над движением автомобиля.

  • Совет: не забудьте включить систему обратно после того, как выберетесь из снега.

5. Снизьте давление в шинах

Если ничего не помогает, попробуйте немного спустить воздух из шин. Это увеличит площадь сцепления колеса с поверхностью. После того как выберетесь, обязательно верните давление к норме, чтобы избежать повреждения шин.

6. Используйте буксировочный трос

Если рядом есть другой автомобиль, попросите помощь. Подсоедините буксировочный трос к прочной точке вашего автомобиля (обычно это специальное крепление под бампером) и аккуратно вытащите машину. Убедитесь, что оба водителя понимают, как правильно буксировать.

7. Профилактика всегда лучше решения проблемы

Чтобы избежать попадания в снежный плен или занос на льду, следуйте этим советам:

  • Зимние шины. Убедитесь, что резина подходит для зимнего сезона.
  • Цепи или браслеты противоскольжения. Держите их в багажнике, если ожидается плохая погода.
  • Песок или соль. Небольшой мешочек в багажнике может спасти ситуацию.
  • Заряженный телефон. Всегда имейте возможность вызвать помощь, если самостоятельно справиться не получится.

Что делать, если ничего не помогает?

Если все вышеперечисленные способы не сработали, не рискуйте здоровьем. Вызовите службу эвакуации или попросите помощи у других водителей. Ваше время и безопасность гораздо важнее.

Зимние дороги могут быть непредсказуемыми, но правильно подготовленный водитель способен справиться с любыми трудностями. Следуйте этим советам, чтобы снежные заносы и ледяные ловушки не стали причиной стресса и долгого ожидания на трассе.

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