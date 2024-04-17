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Как победить тревожные расстройства: рекомендации экспертов

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Беда никогда не приходит одна. Эпидемия коронавируса повлекла за собой стремительное распространение по всему миру ещё одного очень неприятного заболевания - тревожных расстройств. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения только за первый год пандемии COVID-19 количество зафиксированных случаев тревожных расстройств во всём мире увеличилось сразу на 25%, а общее количество заболевших превысило 300 млн человек, сообщает издание kp.ru. К сожалению, не осталась в стороне и Россия.


Как свидетельствуют данные опросов Фонда общественного мнения (ФОМ) до начала ковида, в начале марта 2020 года, доля людей, постоянно испытывающих чувство тревоги, составляла 35%, а уже через месяц она превысила 60%. И хотя в дальнейшем уровень тревожности понизился, на доковидный уровень уже не вернулся. В конце прошлого года социологи РАНХиГС провели исследование, которое показало, что тревожное состояние регулярно испытывает около 60% населения нашей страны, при этом каждый пятый из них заявил о сильной тревоге.

Но коронавирус хоть и очень важная, но не единственная причина эпидемии тревожных расстройств. Проблема гораздо шире – здесь и всё убыстряющийся ритм жизни, когда на нас одновременно наваливается куча дел, на которые не хватает ни времени, ни сил, и мощное информационное давление с преимущественно негативной повесткой. Поводы для тревог находят нас повсюду.

Вообще говоря, тревога – довольно полезная реакция нашего организма: она нас предупреждает об опасности, призывает к внимательности и осторожности. Но когда сигналы поступают один за другим, то нервная система не выдерживает и начинает реагировать постоянно и без всякого повода. Это и есть тревожное расстройство. Оно не только ухудшает психологическое состояние, но негативно влияет на общее самочувствие, в том числе приводит к скачкам давления, нарушениям сна, проблемам с пищеварением. Как следствие, возникают многочисленные проблемы в повседневной жизни – появляются апатия и раздражительность, теряется интерес к работе, любимые занятия больше не приносят никакого удовольствия.

К сожалению, очень многие люди ничего не знают ни о самой болезни, ни о методах её лечения. Поэтому одной из важнейших задач в борьбе с распространением тревожных расстройств является просвещение. В этих целях в 2023 году был запущен специальный информационно-образовательный интернет-портал территория-без-тревоги.рф. На этом ресурсе собран большой массив актуальной информации по проблемам стрессов и тревожных расстройств.

Посетители портала могут оценить уровень тревожности при помощи диагностических тестов, проконсультироваться у специалистов, получить информацию о противотревожных препаратах.

Важнейшее требование к любым фармпрепаратам – сочетание эффективности с высоким уровнем безопасности и минимизацией побочных эффектов. Отечественное противотревожное средство Афобазол Ретард относится именно к таким препаратам.

Как утверждает к.м.н., заведующий кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО Медицинского института РУДН Владимир Медведев: «Отсутствие дневной сонливости, мышечной слабости, нарушения внимания и способности концентрироваться, привыкания, а также синдрома отмены- огромный плюс этого средства».

Следует также отметить очень удобный месячный курс приёма по одной таблетке в день - при этом терапевтический эффект начинает проявляться уже после первой недели курса.

Полноценный сон, физическая активность, прогулки на свежем воздухе, здоровое сбалансированное питание будут отличным дополнением к медикаментозной терапии. Правильный режим дня – очень полезное подспорье в борьбе со стрессами и тревожными расстройствами.

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