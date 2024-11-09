Как не остаться без штанов, при покупке автомобиля, ввезенного по параллельному импорту: советы автоэксперта

В 2025 году автомобилистов России ожидает ряд значительных изменений в правилах. Журнал «Авито Авто» представил ключевые нововведения, которые будут введены уже с марта.

1. Регистрация авто без проверки полиса

С 1 марта 2024 года для регистрации автомобиля в ГИБДД больше не потребуется полис ОСАГО. Это облегчит процедуру для владельцев, которые пока не планируют использовать автомобиль. Однако водителям стоит помнить, что выезд на дорогу без ОСАГО по-прежнему запрещен и карается штрафом.

2. Снятие авто с учета сразу после продажи

Теперь бывший владелец сможет моментально прекратить учет проданного авто, отправив заявление через Госуслуги. Это позволит избежать ситуаций, когда штрафы приходят старому собственнику из-за несвоевременной регистрации новым владельцем.

3. Оперативное снятие авто с учета при угоне

Если автомобиль был угнан, владельцу больше не нужно будет ждать — машину можно будет снять с учета в тот же день. Это поможет избежать начисления транспортного налога за украденный автомобиль.

4. Без уплаты утилизационного сбора авто не зарегистрируют

С 1 апреля 2024 года регистрация автомобиля будет невозможна без уплаты утилизационного сбора. Изменение особенно коснется автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, что может увеличить их стоимость.

5. Обновление списка автомобилей, подпадающих под налог на роскошь

Минпромторг в очередной раз обновит перечень машин, подлежащих налогу на роскошь, включив в него модели стоимостью от 10 млн рублей. В списке могут появиться и китайские премиум-автомобили.

6. Извещения по транспортному налогу за текущий год

Как обычно, в сентябре налоговая служба начнет рассылку уведомлений по транспортному налогу. Оплатить его нужно будет до 1 декабря 2025 года.

7. Контроль ОСАГО с помощью дорожных камер

С 1 марта 2025 года будет запущен проект проверки наличия ОСАГО через дорожные камеры, что упростит выявление автомобилей без страхового полиса.

Эти изменения направлены на упрощение регистрации, повышение ответственности и улучшение безопасности на дорогах. Водителям рекомендуется внимательно ознакомиться с новыми правилами, чтобы избежать штрафов и других проблем.