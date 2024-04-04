Новости России
· Ульяна Сенько

Как избавиться от клещей, атакующих дачу: они боятся этого запаха больше огня: всего несколько капель средства, и паразиты испарятся

Как избавиться от клещей, атакующих дачу: они боятся этого запаха больше огня: всего несколько капель средства, и паразиты испарятся

bangkokbook.ru

Подписаться в Telegram

С приходом весны владельцы дач сталкиваются с необходимостью защиты своих участков от непрошеных гостей – клещей. Эти крошечные паразиты не только неприятны, но и могут быть переносчиками серьезных заболеваний.

Однако существует простой и эффективный способ держать их на расстоянии, используя силу природных ароматов.

Аромат, который пугает клещей больше огня, – это запах эфирных масел. Исследования показывают, что определенные масла, особенно масло герани, лаванды и эвкалипта, обладают сильными отпугивающими свойствами против клещей. Всего несколько капель этих масел могут создать защитный барьер на вашем участке.

Применение довольно просто: разведите несколько капель выбранного эфирного масла в воде и распылите полученный раствор вокруг дачного участка, особенно вокруг мест отдыха, вдоль тропинок и около заборов. Также можно смешать масло с натуральным увлажняющим кремом или маслом для тела и нанести на кожу перед выходом на участок, чтобы обеспечить личную защиту от клещей.

Этот способ не только эффективен, но и безопасен для окружающей среды и животных на вашей даче, в отличие от химических средств. Таким образом, используя силу природы, вы можете наслаждаться временем на даче без беспокойства о незваных кровососущих гостях.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Украинские беспилотники впервые добрались до Татарстана: вот что известно на данный момент

Гид по скидкам Казани

4 часа назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

москва избавление от тараканов цена

Новости Татарстана

день назад

Думали, что сильный ветер: как студенты «Алабуги» в Татарстане спасались от атаки беспилотников

Интересное в Казани

2 дня назад

По ту сторону кейтеринга: кулинарное закулисье с бренд-шефом Русланом Марданшиным

тестировщик программного обеспечения обучение в Краснодаре

Лонгриды

4 часа назад

К саммиту БРИКС в Казани построят самый большой детский парк в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

Пытались вырвать микрофон: в Елабуге неизвестные пытались сорвать эфир ТНВ

Новости Татарстана

день назад

Из-за повреждения подстанции 2 апреля без света остались 80 населенных пунктов РТ

Новости Татарстана

день назад

ГУР Украины заявило о своей причастности к атаке на Татарстан

Новости Татарстана

день назад

В Казани число погибших от столкновения машины с поездом возросло до 2
Новости Татарстана
4 часа назад

Летевший в Нижнекамск БПЛА засекли за час до удара

Летевший в Нижнекамск БПЛА засекли за час до удара

Новости Татарстана

51 минуту назад

Пробка 4,5 - 5 км: несколько аварий парализовали Мамадышский тракт в Казани

Гид по скидкам Казани

4 часа назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

Новости Татарстана

2 часа назад

Талые воды затопили мост в Азнакаевском районе – объезд в 74 км через Башкортостан

Новости Татарстана

21 час назад

Жители и гости Татарстана смогут увидеть Марс и Сатурн
Впервые за 5 лет в Казанском зооботсаду расцвела 180-летняя пальма
Новости Татарстана
2 часа назад

Впервые за 5 лет в Казанском зооботсаду расцвела 180-летняя пальма

Новости Татарстана

23 часа назад

Мотоциклист получил травмы, когда столкнулся с авто в Казани

Важное в РТ

23 часа назад

Благотворительная программа ВТБ «Мир без слез» пройдет в 15 регионах России

Новости Татарстана

23 часа назад

Всех детей вывели на улицу: в лицее «Алгоритм» в деревне Куюки прошла эвакуация
В Казани машина наехала на авто ДПС
Новости Татарстана
6 часов назад

В Казани машина наехала на авто ДПС