Кадыров заявил о рейдерском захвате WildBerries кавказцами: что будет дальше?

Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, в своём недавнем обращении выразил решимость поддержать Владислава Бакальчука и его семью, столкнувшихся с серьёзными испытаниями как на личном, так и на профессиональном фронте.

Владислав, основатель известной компании Wildberries, и его семья переживают тяжёлые времена из-за рейдерского захвата их бизнеса.

Кадыров рассказал, что Бакальчуки более десяти лет являются его друзьями, и поделился тревожными новостями о текущей ситуации: «Супруга Владислава, Татьяна, была отделена от мужа и их семерых детей. Они лишены возможности даже встретиться и обсудить происходящее,» - делится он.

В центре этого конфликта находится компания Wildberries, которую Владислав и Татьяна создавали 21 год. Недавно их бизнес стал объектом агрессивных действий со стороны компании Russ Outdoor. «Russ Outdoor в сто раз меньше по оборотам, чем Wildberries и не имеет ничего общего с интернет-ретейлом, что явно указывает на нелегальный характер захвата,» - заявил Кадыров.

Он также указал на причастность к конфликту некоторых известных фигур: «За этим стоят братья Леван и Роберт Мирзоян, а также несколько известных кавказцев, причастных к рейдерским махинациям.»

Кадыров подчеркнул, что не останется в стороне от этой ситуации и поручил заниматься этим вопросом своему близкому союзнику, депутату Государственной Думы РФ Адаму Делимханову. «Лица, замешанные в незаконных действиях, должны быть остановлены, чтобы вернуть Татьяну в семью и восстановить законные права Бакальчуков на их бизнес,» - заявил он, добавив, что готов дойти до конца в этом вопросе.

Татьяна Бакальчук опровергла обвинения в рейдерском захвате, уточнив, что текущая ситуация является частью развода. Она подчеркнула, что все действия были предварительно согласованы с Владиславом Бакальчуком, который лично участвовал в презентации новой структуры компании перед топ-менеджментом.

Это заявление Кадырова и ответ Бакальчук подчеркивают сложность ситуации, смешение личных и профессиональных аспектов, что делает весь случай еще более запутанным и требующим тщательного разбирательства.