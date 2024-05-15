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Качество мороженого под большим сомнением: результаты исследования Роскачества ванильного пломбира

Пломбир, излюбленное лакомство многих поколений, продолжает пользоваться высоким спросом в России. Однако, последнее исследование Роскачество указывает на сомнительное качество этого мороженого.

m.fishki.net

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Пломбир, излюбленное лакомство многих поколений, продолжает пользоваться высоким спросом в России. Однако, в последнее время возросшее беспокойство потребителей относительно качества этого мороженого вызвало необходимость проведения обширного исследования Роскачеством.

Роскачество инициировало тщательный анализ ванильного пломбира, включая множество торговых марок. В 2018 году было проанализировано 34 марки, а в 2022 году число исследованных марок увеличилось до 38, с 13 марками, проанализированными в оба периода, что позволило отследить изменения в качестве продукции.

Результаты последнего анализа 2022 года указывают на ухудшение качества ванильного пломбира в сравнении с данными 2018 года. Некоторым торговым маркам, таким как «Вологодский пломбир», «Настоящий пломбир» и другим, были отозваны сертификаты за несоответствие установленным стандартам качества.

Обнаруженные нарушения:

  • Использование растительных жиров: Обнаружено в 7 из 38 торговых марок, что указывает на фальсификацию продукции.
  • Бактерии группы кишечной палочки: Найдены в продукции 6 торговых марок, что свидетельствует о нарушениях санитарных норм.
  • Следы антибиотиков и недостоверная маркировка по сахару: Не было выявлено превышений по антибиотикам, однако следы антибиотиков были найдены в продукции трех марок. Некоторые марки также заявляли неверное содержание сахара.

Позитивные находки:

  • Среди положительных итогов стоит отметить, что пломбир марки «Свитлогорье» получил высокие оценки и рекомендован к присвоению Знака качества. Также не были обнаружены серьёзные патогенные микроорганизмы, такие как сальмонелла или листерия, во всех исследованных образцах.

Исследования Роскачества подчеркивают необходимость бдительности со стороны потребителей при выборе мороженого. Важно обращать внимание не только на вкус, но и на состав продукта, его сертификацию и соответствие стандартам. Для подробного ознакомления с результатами исследования и выбора качественного мороженого посетите официальный сайт Роскачества.

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