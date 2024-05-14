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Качество мороженого под большим сомнением: итоги исследования ванильного пломбира

Мороженое, особенно пломбир, остаётся излюбленным лакомством для всех возрастов. Однако потребители нередко выражают опасения по поводу его качества. Среди основных вопросов — использование растительных жиров, некачественное сырьё.

arriah.ru

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Мороженое, особенно пломбир, остаётся излюбленным лакомством для всех возрастов. Однако потребители нередко выражают опасения по поводу его качества. Среди основных вопросов — использование растительных жиров, некачественное сырьё и несоответствие заявленной на упаковке массы нетто фактической.

Исследования Роскачества

Роскачество провело крупномасштабное исследование ванильного пломбира для ответа на эти и другие вопросы. В 2018 году были проанализированы 34 популярные торговые марки, а в 2022 году исследование было повторено, охватив уже 38 марок. 13 из них были исследованы повторно, чтобы оценить изменения в качестве.

В рейтинге Роскачества можно найти информацию о ванильном пломбире, исследованном в 2018 и 2022 годах. Доступна сортировка по году исследования, торговой марке, региону производства и другим критериям.

Результаты 2022 года

Исследование 2022 года показало, что качество ванильного пломбира по сравнению с 2018 годом ухудшилось. Сертификаты, выданные в 2018 году для «Вологодского пломбира», «Настоящего пломбира» и «Нашего пломбира на сливках», «Эскимос», были отозваны из-за несоответствия высоким стандартам. Эти производители больше не могут использовать российские Знаки качества на своей продукции.

Обнаруженные нарушения

  • Растительные жиры: Признаки фальсификации растительными жирами были выявлены в мороженом 7 из 38 ТМ, включая «Вологодский пломбир», «ГОСТОВский», «Городецкий», «Как раньше», «Маруся» и «Филевский стаканчик».
  • Бактерии группы кишечной палочки: В продукции 6 ТМ, включая «Городецкий», «Лента», «Маруся», «МариАйс», «Пломбир на сливках» и «Филевский стаканчик», были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.
  • Следы антибиотиков: Превышений допустимых норм по антибиотикам не выявлено, но следовые количества были обнаружены в мороженом 3 ТМ.
  • Недостоверная маркировка по сахару: В 2022 году в мороженом «Пломбир на сливках» и «Простоквашино» заявленное содержание сахарозы не соответствовало фактическому.

Положительные результаты

Из позитивных моментов стоит отметить, что в 2022 году только пломбир «Свитлогорье» был признан высококачественным и может претендовать на присвоение российского Знака качества. Также ни в 2018, ни в 2022 году в исследованных образцах не были обнаружены золотистый стафилококк, патогенные микроорганизмы, такие как сальмонелла, и листерии.

Исследования Роскачества подчёркивают важность тщательной проверки качества мороженого. Важно обращать внимание на состав и маркировку. Несмотря на выявленные нарушения, потребители могут ориентироваться на результаты проверок, чтобы выбирать безопасное и качественное мороженое.

Для получения более детальной информации и доступа к полному рейтингу ванильного пломбира, исследованного в 2018 и 2022 годах, рекомендуется посетить сайт Роскачества и ознакомиться с результатами исследований.

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