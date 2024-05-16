Качество мороженого под большим сомнением: итоги исследования Роскачества ванильного пломбира

В ответ на возрастающие требования потребителей к качеству продовольственных товаров, эксперты Роскачества провели всестороннее исследование качества ванильного пломбира на российском рынке.

Изучение проводилось дважды: в 2018 и 2022 годах, включая 34 и 38 марок соответственно, что позволило оценить динамику изменений в качестве этого популярного лакомства.

Анализ 2022 года показал общее снижение качества пломбира по сравнению с исследованием 2018 года. Проблемы, выявленные в ходе исследования, включают использование растительных жиров в семи из тридцати восьми проверенных марок, что считается признаком фальсификации. Кроме того, нарушения санитарных стандартов выявлены в шести марках, где присутствовали бактерии группы кишечной палочки. Помимо этого, обнаружение следов антибиотиков в 3-х марках и неверная маркировка содержания сахара в некоторых продуктах также указывают на недостатки в производственном процессе.

Среди положительных моментов исследования следует отметить, что пломбир от марки «Свитлогорье» был высоко оценен экспертами и рекомендован для присвоения Знака качества. Важно также отметить, что во всех проанализированных образцах не было обнаружено опасных патогенов, а именно, сальмонеллы или листерии.

Результаты анализа подчеркивают необходимость внимательного подхода к выбору мороженого. Потребителям рекомендуется изучать состав продукта, проверять наличие сертификатов качества и следить за соответствием продукта установленным стандартам.