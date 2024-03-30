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· Алина Алмакаева

К Земле несется поток солнечной плазмы в 1 млн градусов: остыть он не успеет, что ожидает планету

К Земле несется поток солнечной плазмы в 1 млн градусов: остыть он не успеет, что ожидает планету

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По направлению к Земле движется поток солнечной плазмы с температурой около миллиона градусов Цельсия. Это газовое облако не успеет остыть, когда пройдет близко от нашей планеты. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Какие последствия ждут Землю и её спутник Луну? Астрофизики отметили, что, как и все газовые облака, плазменные расширяются по пути к Земле, иногда достигая размеров в десятки миллионов километров. В результате их плотность резко снижается — примерно на миллиард раз.

Ученые утверждают, что плазма, находящаяся на пути к Земле, почти не изменит свою температуру в миллион градусов — такой она вылетела из короны Солнца. Однако при разреженности облака внутри него холодные тела могут сгореть за несколько тысяч лет.

Плазменные облака окружают Землю и её спутники не более нескольких суток. При таких коротких периодах накопленное тепло оказывается ничтожным и почти не оказывает влияния. Вместо этого основным воздействием плазмы является ударное и радиационное воздействие на планету и спутники.

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