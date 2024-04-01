К Земле мчится поток солнечной плазмы в 1 млн градусов: остыть он не успеет, что ожидает планету

«Гигантское облако солнечной плазмы миллионных градусов направляется к Земле», сообщает Институт космических исследований РАН.

Ученые из лаборатории солнечной астрономии подробно изучили движение этого феномена, подчеркивая, что его встреча с Землей не приведет к значительным изменениям температуры на планете, несмотря на первоначальную высокую температуру облака.

По пути к Земле, плазменное облако расширяется, достигая огромных размеров, и его плотность снижается в миллиард раз, делая его менее плотным и горячим. Эксперты подчеркивают, что такие солнечные плазменные облака обычно окружают Землю и ее орбитальные объекты всего на пару дней, не оказывая заметного теплового влияния.

Однако, астрофизики предостерегают, что основное воздействие облака заключается в его ударном и радиационном влиянии на землю и ее спутники, что требует дальнейшего наблюдения и анализа.