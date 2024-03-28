«К сожалению нельзя все контролировать»: Гурулев рассказал, почему случился теракт в Crocus City Hall

В контексте растущих вызовов безопасности, актуальным вопросом для общества является предотвращение террористических актов.

Исходя из заявления генерал-лейтенанта и депутата Госдумы Андрея Гурулева, существует значительный дефицит персонала в региональных управлениях ФСБ – около 40% должностей не заняты из-за переброски кадров на новые территории. Эта ситуация усугубляется множеством угроз, включая не только теракты, но и диверсии, поджоги и прочие враждебные действия.

Гурулев подчеркивает необходимость адаптации силовых структур к условиям повышенной опасности, предлагая переход на штат военного времени, что включает в себя привлечение опытных, недавно уволенных специалистов и обучение новых кадров. Он также указывает на неэффективность текущей организации полиции и других силовых ведомств, предлагая усилить их состав и ресурсы для эффективного реагирования на угрозы и обеспечения безопасности на всех уровнях – от местного до федерального.