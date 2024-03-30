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«К сожалению нельзя все контролировать»: депутат Гурулев рассказал, почему случился теракт в Crocus City Hall

«К сожалению нельзя все контролировать»: депутат Гурулев рассказал, почему случился теракт в Crocus City Hall

runews24.ru

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В условиях усиления угроз национальной безопасности, обеспечение противодействия террористическим угрозам становится приоритетной задачей для России.

По словам Андрея Гурулева, генерал-лейтенанта и депутата Госдумы, региональные подразделения ФСБ сталкиваются с серьезным недостатком персонала – порядка 40% вакансий остаются незаполненными вследствие перераспределения сотрудников на новые территории, что осложняет ситуацию в контексте многочисленных вызовов, включая диверсии и теракты.

Гурулев поднимает вопрос о необходимости переосмысления подходов к формированию штатов силовых структур, акцентируя внимание на переходе к военному формату работы, который предусматривает привлечение опытных профессионалов и обучение молодых специалистов.

Он также выражает обеспокоенность по поводу текущей организации работы полиции и других силовых ведомств, подчеркивая необходимость их укрепления для повышения эффективности реагирования на существующие угрозы и обеспечения безопасности граждан на всех уровнях власти.

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